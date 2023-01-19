SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 19 Ocak 2023 altın bilezik ne kadar oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL?

Son dakika altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündemin. Haftanın dördüncü işlem gününde altın alıp satacak olan vatandaşlar 19 Ocak 2023 altın bilezik ne kadar oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 646,96TL'den alınıyor ve 778,01 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alış fiyatı 820,25 TL iken satış fiyatı ise 955,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.065,56 TL'den alınırken 1.134,56 TL'den satılıyor.



