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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi

25.04.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 25 Nisan 2022 günü, yani haftanın ilk gününde de alım satım yapmak isteyen kişiler ile yatırımcılar tarafından yakından ilgiyle ediliyor. Öte yandan tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle de merak konusu oldu. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi gününün güncel fiyatları haberimizde...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Nisan 2022 Pazartesi tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı...

25 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 910,78 TL

Gram altın satış: 911,02 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.930,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.003,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.969,00 TL

Yarım altın satış: 3.012,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.484,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.505,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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