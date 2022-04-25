SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Nisan 2022 Pazartesi tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı...

25 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 910,78 TL

Gram altın satış: 911,02 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.930,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.003,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.969,00 TL

Yarım altın satış: 3.012,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.484,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.505,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL

