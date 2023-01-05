SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 5 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatları!

Canlı altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli tüm yatırımcılar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Bir süredir rekor seviyelere çıkan ve yükseliş ivmesini koruyan altın fiyatları değerini koruyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 623,12 TL'den alınıyor ve 749,13 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 789,88 TL iken satışı ise 918,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.026,82 TL'den alınırken 1.092,34 TL'den satılıyor.

