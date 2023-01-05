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  4. SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 5 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatları!

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 5 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatları!

05.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. Yeni yılın ilk haftasında altın alıp satacak olanlar güncel fiyatları yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Peki, 5 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatları...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 5 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte ALTIN BİLEZİK alış satış fiyatları!

Canlı altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli tüm yatırımcılar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Bir süredir rekor seviyelere çıkan ve yükseliş ivmesini koruyan altın fiyatları değerini koruyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

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bilezik fiyatlar

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 623,12 TL'den alınıyor ve 749,13 TL'den satılıyor.

bilezik fiyatı

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 789,88 TL iken satışı ise 918,00 TL oldu.

bilezik

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.026,82 TL'den alınırken 1.092,34 TL'den satılıyor.

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