SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 14 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. İç piyasalarda haftanın son işlem gününde 1150 TL'ye çıkarak rekor kıra altın fiyatlarında son durumun ne olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 14 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.053,39 TL'den alınırken 1.121,95 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 834,30 TL iken satışı ise 834,40 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 639,47 TL'den alınıyor ve 769,39 TL'den satılıyor.



