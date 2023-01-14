FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 14 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 14 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

14.01.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde 1150 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatlarındaki son durum küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 14 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne oldu? İşte tüm ayrıntılar...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 14 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. İç piyasalarda haftanın son işlem gününde 1150 TL'ye çıkarak rekor kıra altın fiyatlarında son durumun ne olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 14 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN BİLEZİK

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.053,39 TL'den alınırken 1.121,95 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 834,30 TL iken satışı ise 834,40 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 639,47 TL'den alınıyor ve 769,39 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralarla yarışır hale geldi! Vatandaşlar isyanda: '1 ay içinde...'Kiralarla yarışır hale geldi! Vatandaşlar isyanda: '1 ay içinde...'
Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini
Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...
Anahtar Kelimeler:
altın bilezik altın son dakika canlı altın son dakika fiyat altın bilezik alış satış

En Çok Okunan Haberler

Ele geçirdiklerini açıklamışlardı! Gece saatlerinde duyurdu: En kalabalık kuvvetlerini...

Ele geçirdiklerini açıklamışlardı! Gece saatlerinde duyurdu: En kalabalık kuvvetlerini...

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var!

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı

Memur ve emekliye zam Meclis'ten geçti: 15 Ocak'a yetişecek mi?

Memur ve emekliye zam Meclis'ten geçti: 15 Ocak'a yetişecek mi?

Sözleşmeli personelin beklediği haber geldi! Şartlar belli oldu

Sözleşmeli personelin beklediği haber geldi! Şartlar belli oldu

Emekli maaşları arttı şimdi gözler Bayram ikramiyesinde!

Emekli maaşları arttı şimdi gözler Bayram ikramiyesinde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.