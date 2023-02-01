SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Son dakika altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın alıp satacak olanlar son dakika altın fiyatlarını anbean takip ediyorlar. Peki, Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
14 ayar altın bilezik 647,83 TL'den alınıyor ve 779,14 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 850,03 TL, satışı ise 850,16 TL oldu.
22 ayar altın bilezik 1.067,33 TL'den alınırken 1.136,43 TL'den satılıyor.