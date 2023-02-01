FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

01.02.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Bu kapsamda altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gram altın şu anda 1.164,68 TL'den alınıyor, 1.915,00 TL'den satılıyor. İşte son dakika altın fiyatları...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Son dakika altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın alıp satacak olanlar son dakika altın fiyatlarını anbean takip ediyorlar. Peki, Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

thumbs_b_c_266e64629395d1db17daa2055cf6fadc

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 647,83 TL'den alınıyor ve 779,14 TL'den satılıyor.

altın bilezik2

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 850,03 TL, satışı ise 850,16 TL oldu.

2018_10_altin5

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 1.067,33 TL'den alınırken 1.136,43 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üreticide 5, markette 17,5 TL! Üreticide 5, markette 17,5 TL!
Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun! Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!
Kredi kartı harcamasında böylesi daha önce olmamıştı! İlk kez o sınır aşıldı: Aynı hızla artarsa…Kredi kartı harcamasında böylesi daha önce olmamıştı! İlk kez o sınır aşıldı: Aynı hızla artarsa…
Anahtar Kelimeler:
altın bilezik altın alış satış canlı altın son dakika altın

En Çok Okunan Haberler

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

Gram altın bekleyişte! Alım fırsatı ve rekor...

Gram altın bekleyişte! Alım fırsatı ve rekor...

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.