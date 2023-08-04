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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ağustos 2023 Cuma tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

04.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın alıp satmak isteyenler son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Haftanın son işlem gününde altının son durumu merak ediliyor. Altını gramı şu dakikalarda 1,695,52 TL'den alınırken, 1,676,89 TL'den alınıyor ve 1,677,19 TL'den satılıyor. Peki, 4 Ağustos 2023 Cuma tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ağustos 2023 Cuma tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın son dönemde düşüş kaydediyor. Bu düşüşün devam edip etmeyeceği araştırılırken son dakika altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte 4 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatı alış: 1.676,45 satış: 1.676,72

altın bilezik fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatı alış: 2.736,00 satış: 2.774,00

20 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın fiyatı alış: 5.472,00 satış: 5.546,00

altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Tam altın fiyatı alış: 10.816,06 satış: 11.026,49

altınlar karışık

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altın fiyatı alış: 10.936,00 satış: 11.042,00

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