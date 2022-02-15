Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararını ise 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde oldu.

GOLDMAN SACHS’TAN ‘ALTERNATİF ÖNLEMLER’ TAHMİNİ

Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti. Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi. Raporda, "Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.

FED MART AYINI BEKLİYOR

ABD’de yükselen enflasyon sebebiyle parasal sıkılaşmanın hızlanacağı beklentileri geçen hafta güçlenmeye devam etti. Bunun üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşme ihtimalinin artması da risk iştahında belirgin bir bozulmaya yol açtı. Ülkede TÜFE’de görülen yıllık artışın ivme kazanması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayı toplantısında 50 baz puan faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırırken önümüzdeki dönemde Fed’den daha agresif adımlar görülebileceği ifade edildi.

UKRAYNA- RUSYA GERİLİMİNDE KRİTİK TARİH

Öte yandan altın fiyatları için önem arz eden jeopolitik gelişmelerden Ukrayna gerilimi ise henüz çözüme kavuşmazken, ABD Rusya’nın her an işgale girişeceğini iddia etse de Moskova herhangi bir işgal planını yalanladı. Buna ilaveten Rusya, Ukrayna yakınlarında askeri yığınak yapmasına rağmen ABD ve Batı’yı ‘histeriye’ kapılmakla suçladı.

Ayrıca Ukrayna tarafından çok önemli bir gelişme daha yaşandı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.

Analistler bu gelişmelerin piyasaları potansiyel olarak doların yanı sıra güvenli liman sarı metali destekleyen tehlikeli zamanlar için hazırladığını ifade etti.

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları Ukrayna-Rusya geriliminin ve beklentilerin üstünde gelerek ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde faiz baskısı yaratan ABD enflasyon verilerinin etkisiyle Cuma günü ralli yaparak 1.865 dolar ile Kasım ortasından bu yana en güçlü seviyesini görmüştü. Ancak altının ons fiyatı 6 Mayıs 2021’den sonra dün en yüksek seviyeyi görerek 1885,5 doları gördü. Ons altın haftanın ikinci gününde 1880 lira seviyelerinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 6 HAFTANIN EN YÜKSEĞİNİ GÖRDÜ

Dolar kurundaki düşüşle rekor seviyeden gerileyen altın fiyatları Şubat ayı içinde 770 TL – 800 TL aralığında dar bantta işlem gördü. Ancak gram altın 13'lü seviyelerde dolar sakin seyreden dolar kuruna karşın ons altındaki bu yükselişle ay başından itibaren yüzde 5’ten fazla yükseldi. Altının gram fiyatı 6 hafta sonra ilk kez dün en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün ise altın son haftaların zirvesini 821 liranın üzerine taşıdı.



