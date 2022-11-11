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Son dakika: Altın fiyatları uçtu! ABD enflasyonu kasırga etkisi yarattı...Tahminler peş peşe geldi

11.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar ve altın fiyatları ABD enflasyonu ile hareketlendi. Uzun süredir 1000 TL'nin altında yatay şekilde seyreden altın fiyatları 1046 seviyesine kadar çıktı. Yükseliş yatırımcıları heyecanlandırırken “Altın yükselecek mi, düşecek mi?” diye merak edenler için altın tahmini peş peşe yapıldı. Altın fiyatları hakkında tüm detaylar haberimizde...

Son dakika: Altın fiyatları uçtu! ABD enflasyonu kasırga etkisi yarattı...Tahminler peş peşe geldi

Son dakika: Altın ve döviz piyasasında dün olağanüstü bir hareketlilik vardı. ABD Ekim ayı enflasyonunun 7,7 ile beklenenin altında gelmesi sonucu son seanslarda yükseliş trendindeki ons altın fiyatı ivmeyi artırdı ons altın ABD enflasyonunun ardından 1757 dolara kadar yükseldi.

Düşük enflasyon altın yatırımcısını coşturdu ABD’de manşet yıllık enfl asyon yüzde 7.7 ile yüzde 7.9'luk beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon göstergeleri de eylül ayına göre geriledi. Verilerin açıklanmasının ardından Fed'in aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi. Altında uzun vadeli yükseliş beklentileri de güçlendi. Fed’in faiz artışı döngüsünün yavaşlamasıyla 2023 yılında sarı metalin bu yönde güçlü adımlar atacağı yolundaki kanı güçleniyor.

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SAXO BANK 1735 DOLARA DİKKAT ÇEKTİ:

Yapılan analizde altında desteğin 1.615 dolarda sağlam bir şekilde kurulmasıyla ve bu hafta 1.675-1.680 desteğinin üzerine kırılmanın ardından piyasanın kilit bir seviye olan 1.735 dolar seviyesine odaklandığını belirtiyor. Banka bunun üzerinde bir kırılmanın, piyasada yeni bir canlanmaya işaret edeceğini ve tırmanışın sürebileceğini belirtiyor.

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi? Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

UBS'E GÖRE ÇİFT HANELİ BÜYÜME GELİYOR:

İsviçre Bankası’na göre 1.700 doların üzerindeki işlemler daha büyük bir hareketin başlangıcı olabilir. Bankanın değerli metaller uzmanı Joni Teves, 2023 altın fiyat görünümünü açıkladı ve kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 1.900 dolara yükselmesini beklediklerini söyledi. Teves'in gelecek yıl altın fiyatlarında çift haneli artış beklediklerini ifade ediyor. Bunda en büyük faktör ABD para politikasındaki değişiklik öngörüsü. UBS, Fed'in 2023'te agresif sıkılaştırma döngüsünü bitirmesini beklemekle kalmıyor, aynı zamanda merkez bankasının yıl sonuna kadar faiz oranlarını 175 baz puan düşürmesini de bekliyor. Teves, tarihsel olarak, faiz oranlarındaki her yüzde 1'lik indirim için altın fiyatlarının yüzde 19 arttığını kaydediyor. Teves raporda, "Altının fayda sağlaması gerektiğini ve bu nedenle uzun bir altın pozisyonu tutmanın, sıkılaştırma döngüsü sona erdikçe çekici bir ödül sunacağını düşünüyoruz” diyor.

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GOLDMAN SACHS'A GÖRE 2250 DOLARA KADAR YOLU VAR:

ABD'de derin bir resesyon durumunda altın fiyatında ciddi yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor. Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatına ilişkin rakam vererek ons başına 2.250 dolar seviyesine doğru bir ralli yaşanabileceğini bildirdi.

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CREDİT SUİSSE’E GÖRE DÜŞÜŞ RİSKİ HENÜZ GEÇMEDİ

Bir diğer fi nans kuruluşu Credit Suisse’in temel görünümü düşüş eğilimini koruyor. Banka, “Altın toparlandı ancak sarı metalin yeniden baskı altına girmesini bekliyoruz. Destek, son zamanlardaki en düşük seviye 1.614 dolarda görülüyor. Bunun altında sırasıyla 1.560 dolar ve 1.451 dolar bulunuyor. Ancak 1.680 doların üzerinde ikna edici bir haftalık kapanış baskıyı hafi fl etebilir” şeklinde bir not yayınladı.

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