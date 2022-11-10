Son dakika: Altın ve dolar için kritik veri açıklandı! ABD enflasyonu belli oldu!

Son dakika: Döviz ve altın piyasasında gözler ABD enflasyonuna çevrilmişti. ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Gelen veri sonrası dolar/TL kuru ve gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dolar/TL ABD enflasyon verisine ne tepki gösterdi? Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

SON DAKİKA: ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD'de tüketici fiyatları ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 7,9 düzeyindeydi.

Aylık bazda ise yüzde 0,4’ten yüzde 0,6’ya yükseliş bekleniyordu. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 6,6’dan 6,5’a gerilemesi bekleniyordu.

Eylülde yıllık enflasyon yüzde 8,2 düzeyinde gerçekleşmişti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları enflasyon verisi sonrasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün 1719 dolara kadar yükselen ons altın bugün 1708 dolar seviyelerinde hareket ediyor. 990 liradan başlayan yükseliş hareketini 1026 liraya taşıyan gram altın fiyatı ise şu sıralar 1034 liradan alıcı ile buluşuyor.

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DOLAR/TL ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, ABD enflasyon verisinin açıklanacağı güne sakin başladı. Bir süredir 18,60 aralığında işlem gören kur açıklanan veri sonrasında 18,57 seviyesini gördü. Euro/TL de 18,58 seviyesinden 18,74 seviyesine çıktı.

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