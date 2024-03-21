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  4. Son dakika | Altın fiyatlarında çifte rekor! Bir eşik daha aşıldı: Gram altın 2500 liraya dayandı, ons altın 2200 doların üzerine yükseldi

Son dakika | Altın fiyatlarında çifte rekor! Bir eşik daha aşıldı: Gram altın 2500 liraya dayandı, ons altın 2200 doların üzerine yükseldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.03.2024 07:49
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Son dakika haberi: Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı sonrası yeni bir rekor seviyeye imza attı. Ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Yurt içinde gram altın fiyatı altının onsundan gelen rüzgârı da arkasına alarak Kapalıçarşı’da 2500 liraya yaklaştı. Peki 21 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın grafiği ve haberin detayları…

Son dakika | Altın fiyatlarında çifte rekor! Bir eşik daha aşıldı: Gram altın 2500 liraya dayandı, ons altın 2200 doların üzerine yükseldi

Son dakika: Altında hem ons hem gram rekoru Fed faiz kararı ile geldi. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı dün akşam açıklandı. Bankanın Mart ayındaki toplantısında faiz oranları değiştirmeyerek yüzde 5,25 ile 5,5 arasında bırakıldı. Geniş çapta beklenen hamle, merkez bankasının 19 Mart Salı gününden 20 Mart Çarşamba gününe kadar 2024 yılında gerçekleştirdiği ikinci toplantısının ardından geldi. Kararın ardından saat 21.30'da konuşan Başkan Powel'dan ise piyasaya 'faiz indirimi' mesajı geldi.

Fed, Mart 2022'den bu yana 11 kez faiz artırımı yaptı ancak bu üst üste beşinci duraklaması oldu.

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ONS ALTINDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

ABD piyasaları Fed'in açıklamasına olumlu tepki verirken, altın fiyatları da kritik olan seviyeyi aştı ve rekor seviyeleri gördü. Ons altın fiyatı 2.224 doların üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı şu sıralar 2.206 dolardan değerleniyor.

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GRAM ALTIN 2500 LİRAYA KOŞUYOR

Yurt içinde de gram altın fiyatı 2500 liraya yaklaştı. Altının gram fiyatı bu sabah ekranda 2317 lirayı gösterse de Kapalıçarşı satış fiyatı 2.488 lirayı aştı. Çeyrek altın 4.439 lira, Cumhuriyet altını da 18.271 liradan değerlendi.

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‘ALTIN FİYATLARI NE OLURSA OLSUN YÜKSELECEK’ YORUMU

Altına odaklanan pek çok uzman, bu yıl defalarca yeni zirvelere ulaştıktan sonra bile, altının daha da yükselmeye hazır olduğuna inanıyor. Genel görüş, yumuşak iniş yönündeki ana akım beklentinin sonuç vermeyeceği ve ekonominin diğer alanlarının sıkıntı çektiği netleştiğinde altının yükselişe geçeceği yönünde.

ALTIN

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