Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Rusya-Ukrayna gerilimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın Ukrayna-Rusya savaşında diplomatik görüşmelerin hızlanmasıyla düşüşünü sürdürdü.Genel olarak emtialar önceki zirve seviyelerinin altına gelirken Fed’in faiz artırımı hazırlığı öncesi küresel ekonominin enflasyonist bir şok yaşayacağına dair endişeler sürüyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Altın fiyatları 2020 yılında görülen tarihi zirve olan 2075 dolara çok yaklaşmıştı. 8 Mart 2022’de 2020 dolara yükselerek 18 ayın zirvesine yükselen ons altın sert düşüş gösterdi ve 1970 dolara kadar geriledi.

Gram altın bugün ons altındaki düşüşe parelel olarak 932 liraya düştü.

DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek. Saat 11'de başlayacak toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşecek.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansının üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile dün gerilemeye başladı.

Fiyatlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haberler sonrası düşüşe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

CİTİBANK'TAN ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ TAHMİN: RALLİ TERSİNE DÖNEBİLİR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın neden olduğu jeopolitik belirsizlik, altın fiyatındaki kısa vadeli yükselişi destekliyor. Bununla birlikte, Citibank’taki ekonomistlerin görüşüne göre, değerli metal piyasasındaki rallinin tersine dönmesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü bankanın analistlerine göre orta vadede, daha yüksek reel getiriler ve daha güçlü hisse senetleri, külçe fiyatlarına yeniden ağırlık verebilirken, risk primlerinin aşınması gerekiyor. Ancak Citibank analistlerine göre Asya’daki güçlü fiziksel talep ve durgunluktan korunma önlemleri, 2022’de fiyat düşüşünün boyutunu azaltabilir. Bunlara ek olarak analistlere göre değerli metalin piyasaları nisan ayına kadar güçlü kalırsa, yeni bir yükseliş fiyat döngüsüne işaret edebilir. Bu durumda analistler altın/faiz tezlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekeceğini ifade ediyorlar.

