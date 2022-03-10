FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

10.03.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın, dolar ve petrol fiyatları Ukrayna-Rusya savaşının 15. Gününde hareketliliğine devam ediyor. Yatırımcılar canlı altın alış satış rakamları, dolar/TL kuru ve petrol fiyatları için bugün de arayışını sürdürüyor. İşte "10 Mart Perşembe ons altın, gram altın ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Petrol varil fiyatı 2022 ne oldu?" sorularına da yanıt ararken ABD'li banka devi Citi'den altın fiyatları için kritik tahmin geldi. İşte piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Rusya-Ukrayna gerilimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın Ukrayna-Rusya savaşında diplomatik görüşmelerin hızlanmasıyla düşüşünü sürdürdü.Genel olarak emtialar önceki zirve seviyelerinin altına gelirken Fed’in faiz artırımı hazırlığı öncesi küresel ekonominin enflasyonist bir şok yaşayacağına dair endişeler sürüyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Altın fiyatları 2020 yılında görülen tarihi zirve olan 2075 dolara çok yaklaşmıştı. 8 Mart 2022’de 2020 dolara yükselerek 18 ayın zirvesine yükselen ons altın sert düşüş gösterdi ve 1970 dolara kadar geriledi.

Gram altın bugün ons altındaki düşüşe parelel olarak 932 liraya düştü.

DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek. Saat 11'de başlayacak toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşecek.

petrol3

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansının üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile dün gerilemeye başladı.

Fiyatlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haberler sonrası düşüşe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

kulce3

CİTİBANK'TAN ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ TAHMİN: RALLİ TERSİNE DÖNEBİLİR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın neden olduğu jeopolitik belirsizlik, altın fiyatındaki kısa vadeli yükselişi destekliyor. Bununla birlikte, Citibank’taki ekonomistlerin görüşüne göre, değerli metal piyasasındaki rallinin tersine dönmesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü bankanın analistlerine göre orta vadede, daha yüksek reel getiriler ve daha güçlü hisse senetleri, külçe fiyatlarına yeniden ağırlık verebilirken, risk primlerinin aşınması gerekiyor. Ancak Citibank analistlerine göre Asya’daki güçlü fiziksel talep ve durgunluktan korunma önlemleri, 2022’de fiyat düşüşünün boyutunu azaltabilir. Bunlara ek olarak analistlere göre değerli metalin piyasaları nisan ayına kadar güçlü kalırsa, yeni bir yükseliş fiyat döngüsüne işaret edebilir. Bu durumda analistler altın/faiz tezlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekeceğini ifade ediyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekonomi için kritik veri açıklandıEkonomi için kritik veri açıklandı
Benzin ve motorine zam mı gelecek?Benzin ve motorine zam mı gelecek?
EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldiEPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Tüketici kredilerinde yeni dönem

Tüketici kredilerinde yeni dönem

56 bin liralık araca yanlışlıkla 1 milyon liralık teklif verdi! Soluğu mahkemede aldı

56 bin liralık araca yanlışlıkla 1 milyon liralık teklif verdi! Soluğu mahkemede aldı

Ayçiçek yağında fırsatçılık ifşa oldu!

Ayçiçek yağında fırsatçılık ifşa oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kalça dekoltesiyle şov yaptı! "Gittikçe açılıyorlar"

Kalça dekoltesiyle şov yaptı! "Gittikçe açılıyorlar"

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Polis üniformasını çıkarttı! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Polis üniformasını çıkarttı! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.