SON DAKİKA: ALTIN fiyatlarında ‘nükleer tehdit’ yükselişi: Dev banka itiraz etti: ‘Jeopolitik kazanımlar geçici…’

Son dakika… Eylül ayının son haftası yurt içinde siyasi ve ekonomik hareketlilik artarken yurt dışında ise Rusya-Ukrayna gerilimi, enerji krizi, doların yükselişi, euro ve sterlinin düşüşü takip edildi. Para piyasası daha önce görülmemiş bir dönemden geçiyor. Altın dip seviyelerden toparlanmaya çalışırken petrolde görünüm pek iç açıcı değildi. Sterlinin dolar karşısında düşüşü sürüyor. Euro/dolar paritesi ise 0,9535 ile son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Paritenin sene başına kıyasla kaybı yüzde 16’ya çıktı. Dolar endeksi 114,80’e çıkarak 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. Endeks sene başından beri yüzde 20’den fazla yükseldi. Dolar/TL de rekor kırmaya devam ediyor. Petrol fiyatları Ocak 2022 seviyesine geri dönerken, altın ise üçüncü çeyrekte önceki üç aylık dönemdeki düşüşünü sürdürerek ağır kayıplar yaşamaya devam ediyor.

EYLÜL AYI İSTİHDAM RAPORU BEKLENİYOR

Yatırımcılar, Fed’in faiz artışlarının ekonomi üzerinde ne kadar etkisi olduğunu değerlendirmek için Cuma günkü ABD istihdam raporunu dikkatle inceleyecek. Piyasalar, bankanın Kasım ayındaki toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapmasına yönelik iştahını ölçmeye çalışırken hafta boyunca Fed’den birkaç yetkilinin de konuşma yapması bekleniyor.

Cuma günü paylaşılacak olan Eylül ayı istihdam raporunda ekonomistler, ABD ekonomisinin geçen ay 250.000 istihdam yaratmasını, işsizlik oranının yüzde 3,7 seviyesinde sabit kalmasını ve ücret artışının yüksek seviyede olmasını bekliyor. Son istihdam verileri, bir dizi büyük faiz artışına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

FED’İN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Güçlü gelecek bir istihdam raporu daha, Fed'in daha da şahinleşmesi gerektiğinin altını çizebilir ve merkez bankası, son kırk yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele ederken faiz oranlarının ne kadar yükselmesi gerekebileceğine dair endişeler nedeniyle zaten zor durumda olan piyasaları karıştırabilir.

Öte yandan iş gücü piyasasının yavaşladığına dair göstergeler, Fed'in agresif sıkılaştırma temposunun ekonomiyi resesyona sürükleme riski taşıdığı yönündeki korkuları artırma potansiyeline sahip.

ALTIN 2,5 YILIN DİBİNDEN TOPARLANDI

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 2,5 yılın en düşük seviyesinden yükseldi. Ardından ons başına 1.700 dolara yöneldi. Böylece altın hafta ortasında önemli bir gelişme kaydetti. Altın yeni haftanın ilk gününde 1672 dolardan değerleniyor. Altının gram fiyatı ise geçtiğimiz hafta 960 liraya kadar gerilemesinin ardından şu sıralarda yeniden 1000 lira psikolojik seviyesine yaklaşarak 990 liranın üzerinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Uzmanlara göre jeopolitik gerilimler, altını 1.700 doların üzerine çıkaran kısa vadeli bir itici güç olabilir. En son, Rusya, Ukrayna’nın güneydoğusundaki dört bölgeyi ilhak etti. Ayrıca bölgeyi savunmak için gerekli tüm araçları kullanma sözü verdi. DailyFX stratejisti Michael Boutros, ‘Rusya’daki tırmanış nükleer tehdit endişesini artırmaya başlarsa’ bunun altın için olumlu olacağını söyledi.

TD SECURITIES’TEN ALTIN YORUMU

Ancak, TD Securities küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek buna katılmıyor. Melek, altındaki herhangi bir jeopolitik kazanımın geçici olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi. “Jeopolitik riskte bir artış olduğu her zaman, en azından geçici bir yükseliş var” diyen Melek, “Nihayetinde ABD doları güçlü olmaya devam ediyor. Görünüm değişmedi. Fed faiz oranları artırmaya devam edecek. İngiltere Merkez Bankası’nın da oldukça agresif bir sıkılaştırma yapmasını sağlayacağız” şeklinde yorumda bulundu.



