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Son dakika: Altın fiyatlarında son durum! 5 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatı

05.06.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yükseliş trendindeki altın fiyatlarıyla ilgili son dakik haberlerini takip ederken "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Haziran altın fiyatlarında son durum....

Son dakika: Altın fiyatlarında son durum! 5 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarındaki son durum son dakik haberleriyle takip diliyor. Anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyen ve piyasayı yakından takip edenler " Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?" oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, son günlerde yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme devam ediyor mu? İşte 5 Haziran Pazar (bugün) altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 976,66

Gram altın satış: 977,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.601,00

Çeyrek altın satış: 1.618,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.200,00

Yarım altın satış: 3.236,00

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TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.390,00

Tam altın satış: 6.449,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.529,00

Cumhuriyet altını satış: 6.628,00

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ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.508,00

Ata altın satış: 6.617,00

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