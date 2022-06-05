Son dakika: Altın fiyatlarında son durum! 5 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarındaki son durum son dakik haberleriyle takip diliyor. Anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyen ve piyasayı yakından takip edenler " Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?" oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, son günlerde yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme devam ediyor mu? İşte 5 Haziran Pazar (bugün) altın fiyatlarında son durum...
Gram altın alış: 976,66
Gram altın satış: 977,20
Çeyrek altın alış: 1.601,00
Çeyrek altın satış: 1.618,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.200,00
Yarım altın satış: 3.236,00
Tam altın alış: 6.390,00
Tam altın satış: 6.449,00
Cumhuriyet altını alış: 6.529,00
Cumhuriyet altını satış: 6.628,00
Ata altın alış: 6.508,00
Ata altın satış: 6.617,00
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