Son dakika: Altın hesaplarını TL'ye çevirmenin altın yatırımcısına faydası ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yürürlüğe girdiğini duyurduğu 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sisteminin ardından 'altın mevduatları' için de benzer hamle yapıldı. Resmi Gazete'de yaymlanan düzenlemeye göre; altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılım hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacak. Peki altın hesaplarını TL'ye çevirmenin ne gibi faydaları olacak? İşte detaylar...

Ekonomist Ferhat Yükseltürk, altın hesaplarının kur korumalı TL mevduata dönüşümünü canlı yayında değerlendirdi.

Altını da mevduat hesabına çevirme tebliği geldi. Tebliğ altın yatırımcısına ne diyor?

Ekonomist Ferhat Yükseltürk, "Aslında altın yatırımcısına biraz daha teşvik edecek ve sistemin içine çekecek düzenlemeler var. Burada yatırımcısına daha önceki yapılan düzenlemelerden çok ekstra vade olmasa da sistemin içine sokarak bu arada daha güvenli bir şekilde altınlarını saklamaya olanak sağlayan bir düzenleme gibi duruyor. Burada önümüzdeki günlerde tabi bu altının sisteme kazandırılması hepimiz açısından ve ülke ekonomisi olarak da olumlu olacaktır. Çünkü biz tasarruf açığı veren ülkeyiz ve mümkün olduğu kadar da büyümek için tasarruflara ihtiyaçlarımız var. burada yastık atında en son Bakan beyin açıkladığı 280 milyar dolar civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamlar tamamen belli varsayımlar altında yapılan hesaplamalar. Fakat ülke olarak geleneksel bir şekilde alın birikimimiz oldukça yüksek. Eğer bunların en azından yüzde 20 veya yüzde 30'u ekonomiye kazandırılırsa hem bankacılık sektörü açısından hem de sermaye ihtiyacı duyan reel sektörümüz açısından olumlu olacaktır. Büyümeye de olumlu bir katkı sağlayacaktır. İnşaallah önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız buna ilgi gösterir ve bu tarafta belli bir mevduat girişi görebiliriz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Mevcuttaki sisteme güvenin artması buna vesile olacaktır. Biraz da getiriler eğer daha cazip ve ilgi çekici olursa o açıdan da altın tasarrufların ekonomiye kazandırılması açısından önemli olacaktır. Yaşayıp göreceğiz gibi duruyor." dedi.

Burada bu çağrı banka hesabını altından mevduata çevirecekler için mi? Hem onun hem de yastık altında altın saklayanlar için mi sistem?

Aslında ikisini de hedefliyor yeni sistem. Türkiye'deki altın yatırımcısının profili ve psikolojisi biraz faklı olduğu için ne kadar ilgi olacağını bilmiyoruz. Gün sonunda aslında dövize getirilen teşviklerin aynısının altın tarafına getirildiğini görüyoruz aynı kuru korumalı yerine altın korumalı bir ürüne dönmüş oluyor. Fakat bu arada yatırımcı çerçevesi ve psikolojisi ne şekilde evrilecek ve burada Türk Lirası getirisinden ziyade bunun başka saiklerle uzun dönem ninelerimiz yastık altında bir şey olursa diye tutan bir kitle var. Bu açıdan hepsinin bankacılık sistemine girmesini beklemek şu aşamada gerçekçi değil. Fakat yastık altının yüzde 10 veya yüzde 20'lik kısmını bile kazandırabiliyorsak bizim için önemli. Diğer bankacılık sistemi içinse açısından da önemli bir altın birikimi var. Burada uzun vadeli birikim yapanlar içinde güzel bir ürün. Bu açıdan bir ilgi olacak. Fakat bütün mevduatların bütün altınların buna hızlıca dönmesini beklemek biraz iyimserlik olur. Fakat ne kadar döndürebilirsek o kadar başarı.

ARADAKİ FARK ÖDENECEK

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre altın hesapları, hesap sahibinin talebi üzerine TL mevduat hesabına dönüştürülebilecek. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabında kur farkında meydana gelen dezavantaj gibi altından TL'ye dönüşte de vade sonunda iki birim arasındaki oluşacak fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

SÖZ KONUSU HESAPLARDA ALTIN FİYATLARI NASIL HESAPLANACAK?

Mevduat ve katılım bankalarınca açılan altın depo hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarını kapsayan altın hesaplarının dönüşümünde Merkez Bankası tarafından günlük olarak açıklanacak olan gram altın fiyatları kullanılacak. Yönetmelikte yapılan tanımlamalarda dönüşüm fiyatı, Altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını; vade sonu fiyatı ise Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını ifade ediyor.

3 AY, 6 AY YA DA 1 YILLIK VADELERDE HESAP AÇILACAK

Yönetmelik hükümlerine göre, TL'ye dönüştürülecek altın hesaplarına 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankaların mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Bu kapsamdaki katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için TCMB tarafından ödeme yapılmayacak.

Vade sonunda TL mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi ilgili banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın bankalar tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

TL mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Dönüşüm desteğinden bir defa yararlanılabilecek.

