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SON DAKİKA | ALTIN için iki kritik gün: Fed toplantı tutanakları ve ABD enflasyonu altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? ‘Bir noktadan sonra…’

10.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın yatırımcıları Çarşamba günü yayımlanacak Fed’in son toplantı tutanakları ile Perşembe günü açıklanacak olan ABD’nin son enflasyon rakamlarına odaklandı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın ve gram altın fiyatları düşüşe geçerken yatırımcılar “Altın düşecek mi, yükselecek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Analistler genel olarak altın fiyatları için karamsar havanın hakim olduğunu söylese de, yükseliş için ‘işte o zaman toparlanacak’ yorumunda bulundular.

SON DAKİKA | ALTIN için iki kritik gün: Fed toplantı tutanakları ve ABD enflasyonu altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? ‘Bir noktadan sonra…’

Son dakika: Altın fiyatları geçen haftalarda 2,5 yılın dip seviyesini gördü. Altın piyasası yıl başından bu yana yüzde 12 kaybettirse de geçen hafta kısa vadeli bir ralli görerek 1700 doların üzerine yükseldi. Bu yükseliş altındaki kaybı yüzde 6’ya kadar indirdi. Ancak Çarşamba günü yayımlanacak Fed toplantı tutanakları ve Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde altının ons fiyatı haftaya düşüşle başladı. Ons altın şu sıralar yeniden 1700 doların altında fiyatlanıyor. Gram altın fiyatı ise 1000 lira sınırına doğru yeniden düşüşe geçti. Şu sıralar 1005 liradan alıcı ile buluşuyor.

FED TUTANAKLARI İZLENECEK

Fed'in Çarşamba günü paylaşılacak olan son toplantı tutanaklarının, enflasyonun durumu ve faizlerin gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor. Fed yetkilileri tarafından yapılan son yorumlar finans piyasalarındaki çalkantının, merkez bankasının kendi hedefinin üç katından fazla seyreden enflasyonu düşürmek için harekete geçmekten caydırmayacağını gösterirken yatırımcılar hafta boyunca birçok Fed yetkilisini dinleyecek.

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ABD ENFLASYON VERİLERİ FED’İN YOLUNU BELİRLEYECEK

Perşembe ise altının kader günü olacak. Analistler Cuma günkü istihdam raporunun, Fed'in büyümeyi zayıflatarak yüksek enflasyonu düşürme çabalarına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini göstermesiyle birlikte, Perşembe günü enflasyonun yine yükseldiğini gösteren verilerin, Fed'in daha da şahinleşmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Ekonomistler temel enflasyon oranının ılımlı olmasını beklerken gıda ve yakıt maliyetlerini hariç tutan çekirdek enflasyonun Eylül ayında hızlanarak Fed'i, Kasım ayında art arda dördüncü kez 75 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirmek üzere girdiği yolda tutması bekleniyor.

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“ALTIN İÇİN HAVA İYİMSER DEĞİL”

Dünya çapındaki merkez bankaları, benzeri görülmemiş bir senkronize faiz artırımı döngüsü içine girdi. Ancak bu durum Birleşmiş Milletler’den gelen bir uyarı da dahil olmak üzere bazı ciddi şüphelere neden oluyor. Bu endişelerin ortasında, yavaşlayan ekonomik büyümeye yanıt olarak bir Fed eksenine ilişkin artan beklentiler var. analistler Fed’in agresif faiz artışlarına devam etmesinin, altın üzerindeki baskının devam edeceği anlamına geldiğini ifade ediyor. Bununla birlikte, altını destekleyen yüksek enflasyon ve jeopotilitik riskler de bulunuyor. Bu etkilerin hangi yönde ağırlık kazacağı, altının bundan sonraki rotası hakkında daha fazla fikir verecek. Faiz artışlarının ekonomiler üzerindeki etkisi dikkate alındığında, Fed’in kararlığının ne zamana kadar süreceği de önem kazanıyor. Analistler şimdilik, Fed’in şahin duruşundan taviz vermesinin pek olası olmadığını söylüyor. Çünkü, Başkan Jerome Powell, enflasyonun kontrol altına alınmamasının daha acı sonuçları olacağını söyledi. Bu yüzden, analistler genel olarak altın konusunda iyimser değil.

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WALL STREET’TEN ALTIN TAHMİNİ

Gelişmelerin ardından Wall Street Kitco Haftalık Altın Anketi’nde düşüşe döndü. Kitco Wall Street anketinde toplam 19 piyasa profesyoneli ol kullandı. On bir analist (yüzde 58), bu hafta altın için ayı eğiliminde olduklarını söyledi. Beş analist (yüzde 26), altın konusunda yükselişe geçtiklerini belitti. Üç analist (yüzde 16), yakın vadede değerli metal konusunda tarafsız kaldı. Bireysel tarafında, 790 katılımcı online anketlerde oy kullandı. Toplam 451 seçmen (yüzde 57), altının yükselmesini bekliyor. Katılımcıların 222’si (yüzde 28) ise altının düşeceğini tahmin ediyor. Kalan 117 seçmen (yüzde 15) yatay bir hareket öngörüyor.

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“İŞTE O ZAMAN SARI METAL TOPARLANACAK”

Altın kısa vadeli satış baskısı görse de, bazı analistler değerli metalin iyi destek bulacağını bekliyor. Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day, altının kısa vadeli zayıflığını aştığını söyleyerek, “Ekonomi negatife dönüyor. Ayrıca, küresel ekonomiler güçlü dolardan zarar görüyor. Bir noktada bir şeyler kırılacak ve dolar düşecek. Veya Fed duracak. Ya da her ikisi birden olacak. İşte o zaman altın toparlanacak” yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Altın
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