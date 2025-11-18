FİNANS

Son dakika | Altın sahtekarlarına İstanbul'da dev operasyon: Kamuyu 100 milyar TL zarara uğratmışlar

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptığı iddia edilen 21 zanlı yakalandı. Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkilileri, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altınla değiştiriyordu. Bu yolla 100 milyar lira kamu zararına neden oldukları iddia edildi.

Son dakika | Altın sahtekarlarına İstanbul'da dev operasyon: Kamuyu 100 milyar TL zarara uğratmışlar

Altın ve gümüş sahtekarlarına geçit verilmedi. Kamuyu 100 milyar lira zarara uğratan şüpheliler yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirtildi.

Son dakika | Altın sahtekarlarına İstanbul da dev operasyon: Kamuyu 100 milyar TL zarara uğratmışlar 1

Açıklamada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde, yurt dışına çıkarılmadığı kaydedildi.

Son dakika | Altın sahtekarlarına İstanbul da dev operasyon: Kamuyu 100 milyar TL zarara uğratmışlar 2

100 MİLYAR LİRA KAMU ZARARI

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği ifade edilen açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

Son dakika | Altın sahtekarlarına İstanbul da dev operasyon: Kamuyu 100 milyar TL zarara uğratmışlar 3

EŞ ZAMANLI GÖZALTI, ARAMA, YAKALAMA VE EL KOYMA TALİMATI

Açıklamada, elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği aktarıldı.

Son dakika | Altın sahtekarlarına İstanbul da dev operasyon: Kamuyu 100 milyar TL zarara uğratmışlar 4

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bu kapsamda 21 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.465,16
5.465,80
% -0.55
09:27
Ons Altın / TL
169.711,11
169.896,01
% -0.66
09:42
Ons Altın / USD
4.011,00
4.011,48
% -0.72
09:42
Çeyrek Altın
8.744,26
8.936,58
% -0.55
09:27
Yarım Altın
17.433,86
17.873,16
% -0.55
09:27
Ziynet Altın
34.977,02
35.637,01
% -0.55
09:27
Cumhuriyet Altını
38.078,00
38.653,00
% -0.43
17:05
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Altın Gümüş dolandırıcı
