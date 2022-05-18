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Son dakika: Altın tahmini yapan İslam Memiş'ten uyarı! ‘Resesyon fiyatlaması resmen başladı, temmuzda…’

18.05.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları yılın zirvelerinde gezinirken gram ve ons altın fiyatlarına ilişkin tahminler gelmeye başladı. Piyasalarda jeopolitik risklerin yerini enflason ve resesyona bıraktığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Resesyon riskinin artık fiyatlamaya dönüştüğünü düşünüyorum" dedi. Peki gram altın düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri ve altın tahmini...

Son dakika: Altın tahmini yapan İslam Memiş'ten uyarı! ‘Resesyon fiyatlaması resmen başladı, temmuzda…’

Son dakika: Gram altın ve ons altın tarafında hareketlilik devam ediyor. Dolar endeksindeki hafif toparlanma ve ABD 10 yıllık tahvillerinde salı günkü kaybın telafi edilmesiyle ons altın 1810 dolar seviyelerinde dengelendi. Bir önceki gün 900 liranın altına sarkan gram altın fiyatı ise dün dolar/TL kurunun 15,90 seviyesini görmesiyle bir günde yüzde 4’e yakın yükselerek 30 liradan fazla değer atışı yaşamıştı. Gram altın dün 937 lirayı görürken günü 933 liradan tamamladı. 928 liradan yeni güne başlayan gram altın dolar kurunun yeniden 15,80 seviyelerine geri dönmesiyle yönünü aşağı çevirerek 920 liradan alıcı ile buluşuyor.

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Piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken, altın fiyatları tahminleri merak ediliyor. Yatırımcılar için hem ons hem de gram altın tahmini yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Foreks’in Youtube kanalında yaptığı değerlendirmesinde Temmuz ayının önemine işaret etti.

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ONS ALTINDA FED BASKISI

Altının ons fiyatında Fed baskılanması olduğunu belirten İslam Memiş, “ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikası emtia fiyatlarını yaklaşık 6 aydır baskılamaya devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir miktar yükseliş gördük. 2068 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak tekrar hızlı bir geri çekilme gördük. Bu geri çekilmede Fed’in faiz politikaları ve yıl sonuna kadar faiz artırımına devam edeceği mesajını vermesiyle alakalı baskılanma oldu. Dolar endeksindeki hızlı yükseliş sonrasında altının ons fiyatında 1782 dolar seviyesine kadar bir gerileme görülmüştü. Emtia yatırımcısını biraz panikletmişti” dedi.

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GRAM ALTINDA MAKAS ARALIĞI UYARISI

“İçeride ise gram altın/TL tarafı dolar kuru tarafından destek görmeye devam ediyor. Her ne kadar ons tarafında bir geri çekilme görsek de altının gram fiyatındaki düşüşlerin sınırlı kaldığını gözlemledik” ifadelerini kullanan İslam Memiş şunları dile getirdi:

“Özellikle dolar/TL kurundaki yükseliş trendi ile birlikte gram altın direnç seviyelerini zorlamaya devam ediyor. Ancak gram altın için sürekli yaptığım bir uyarı var. Ekranda gördüğünüz rakamlar fiziki tarafta olmadığını ve banka alım satımlarında makas aralığının çok geniş olduğunu ifade etmiştim.”

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“RESESYON FİYATLAMASI BAŞLADI”

Altın fiyatları üzerinde resesyon riski fiyatlamalarının başladığını belirten İslam Memiş, “Merkez bankaları bugüne kadar resesyon riskini konuşuyordu ama şu andan itibaren resesyonun ne kadar kalıcı olacağını tartışıyorlar. Yani resesyon riskinin artık fiyatlamaya dönüştüğünü düşünüyorum. Özellikle resesyon olduğu süreçlerde güvenli limana olan talebin daha çok artacağını tahmin ediyorum. O yüzden ons altında yaşanan bu baskılanmalar bence orta ve uzun vade için yatırımcısına fırsat sunuyor. Yıl içinde 2 bin 150 dolar olması yönündeki öngörümde bir değişiklik yok. Mart ayında 2068 doları gören altın jeopolitik risklerden beslenirken ama bundan sonraki süreçlerde enflasyon ve resesyon riskinden dolayı yükselişlerin devam etme ihtimali var. Gram altın fiyatında da yükseliş öngörüm devam ediyor. Özellikle temmuz ayında 1200 lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 1450 lira seviyesi öngörümde de değişiklik yok. Bunu da hem ons altın hem de dolar/TL kurunda yaşanabilecek gelişmelere bağlıyorum. Yine temmuz aylarında döviz kurlarında yukarı yönlü atakların gelmesi muhtemel bir sonuç olacaktır. O yüzden emtia fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmeler yatırımcılara fırsat sunacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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