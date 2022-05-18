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Dolar kurunda yükseliş hız kazandı! ABD'den gelen açıklama piyasaları yaktı...

18.05.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişini sürdüren dolar fiyatı Fed Başkanı Powell'ın enflasyona karşı faiz artırımı mesajının ardından yükselişini bugün de sürdürüyor. "Bugün dolar kaç TL?" sorusu yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki döviz kurlarında son durum ne? İşte piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Dolar kurunda yükseliş hız kazandı! ABD'den gelen açıklama piyasaları yaktı...

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta başlattığı yükseliş hareketini bugün de devam ettiriyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden oldu. Bu durum, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden belirsizliklerle birleşince, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı.

POWELL SONRASI KURDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

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Dün ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

Fed’in beklenen 50 baz puan faiz artışının mayıs ayında gelmesi ve Fed Başkanı’nın faiz artırımına devam edeceklerini net şekilde söylemesinin ardından ABD Dolar Endeksi güncel durumda 103,47 seviyelerinde bulunuyor.

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16,93 SONRASI GERİ ÇEKİLDİ

Bu gelişmelerle Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar/TL kuru dün 15,89’u görmesinin ardından 15,79 seviyelerine kadar düşmüştü. Ancak Powell’ın açıklamaları sonrası dolar/TL kuru bu sabah 15,90 seviyesinin üzerine yükseldi. Kur 18 Mayıs Çarşamba günü 15,93’ün de üzerini test etmesinin ardından geri çekilerek 15,82 liraya indi. Euro/TL ise 16,70 liranın altına düştü.


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