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Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

03.02.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve dolar kuru ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 3 Şubat Perşembe günü altın ve dolar konusundaki araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Ons altın toparlanma çabasını sürdürürken altın gram fiyatı da yükselişe geçti. Dolar kuru ise bugün açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları öncesinde yönünü yukarı çevirdi. Altın bugün ne kadar? Dolar bugün kaç TL? Altın ve dolar kurunun seyriyle ilgili uzman isimlerden yorumlar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları bugün de merakla takip ediliyor. Altın ve dolar için etkili yoğun veri gündemi olan yatırımcılar yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak olan verilere odaklanmış durumda. ABD’de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Türkiye'de ise gözler ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. "Gram altın ne kadar? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? 3 Şubat Perşembe dolar kaç TL?” sorusuna yanıt ararken analistlerden uyarılar ve tahminler peş peşe geldi. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…

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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklamasının ardından Başkan Jerome Powell’ın yaptığı konuşmada, merkez bankasının Mart ayında varlık alımlarının sonlandırılmasının ardından politika faizinin artırılacağının sinyalini verdi.
ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ise Omikron etkisiyle zayıf geleceği tahmin ediliyor. Beyaz Saray da istihdam rakamlarının 'kötü' olacağı uyarısı yaparken, istihdamın 150 binle 2020'den beri en düşük seviyede gelmesi bekleniyor.

YILIN İLK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK

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Yurt içinde ise günün en önemli verisi Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek. TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 48,42'ye yükseleceği bekleniyor. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

DOLAR ENFLASYON ÖNCESİ YÜKSELİŞTE

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Dolar/TL son dönemde işlem gördüğü 13,50 seviyesinden geri çekilerek hafta başında 13,30 liraya kadar düşmüştü. Dün en yüksek 13,57 seviyesini gören kur günü 13,46’dan kapattı. Dolar/TL kuru enflasyon rakamları öncesinde güne yükselişle başlayarak 13,49 seviyesinden değerleniyor. (07.40)

ONS ALTIN

Ons altın, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında ABD doları endeksinin 18 ayın zirvesine çıkmasının ardından sert bir düşüş yaşmış ve 1800 doların altına gerilemişti. Ancak dolar endeksindeki geri çekilme ile altın fiyatları yaralarını sarmaya başladı. Dün 1811 dolara kadar yükselen ons altın şu sıralar yüzde 3’e yakın değer kaybederek 1807 dolara geriledi. (07.40)

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GRAM ALTIN

Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak görülen altını tercih ediyor. 2021 Aralık ayında yaşanan Dolar/TL rekorunun ardından dolarla fiyatlanan ons altın nedeniyle gram altın fiyatları 1060 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmanmış, daha sonra kurun gerilemesiyle 650 TL seviyelerine kadar düşmüştü.

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Dünü 773 liradan kapatan gram altın 3 Şubat sabahında yüzde 1,34 değer kazanarak 783 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1295 liradan, cumhuriyet altını ise 5 bin 301 liradan el değiştiriyor.

İSLAM MEMİŞ: KARŞIMIZDA YENİDEN GERİLEYEN BİR GRAM ALTIN OLABİLİR

Gram altında 770-800 lira aralığının takip edileceğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam MEmiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmesinde, “Ancak gram altın/TL fiyatında da yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Gram altın fiyatında dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Dolar kuru nereye gram altın oraya. Şubat ayı için hem döviz hem de gram altın tarafında yüzde 25’lik alım fırsatı için beklemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası’nın bir faiz kararı olacak. Burada da faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini şu anki koşullarda tahmin ediyorum. Dolayısıyla yeniden karşımızda gerileyen bir gram altın olabilir diye tahmin ediyorum. Bu gerileme de hem döviz hem de altın için zaten yüzde 75 yatırım yapan yatırımcının yüzde 25’lik alım fırsatı yakalayacağına işaret ediyor. O yüzde 750 lira destek seviyesini önemsiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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“FED MANİPÜLE ETSE DE YÜKSELECEK…”

Ons altın fiyatlarının ise 1790-1830 dolar aralığına sıkıştığının altını çizen İslam Memiş, “Dolar endeksinde bir gerileme altın ons fiyatında toparlanmaya neden oldu. Ons altındaki bu yükselişlerin de 1808 dolar seviyesine kadar devam etti. 1808 dolar seviyesi test edildi ancak kalıcı olmadı. 1790 devamında 1785 dolar seviyesi destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında jeopolitik koşulları takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Fed’in piyasaları manipüle ettiğine dikkat çeken İslam Memiş şunları söyledi:
“Fed tekrardan sahneye çıktı ve 3-4 yıl önceki politikalarını uygulamaya başladılar. ‘Fed 50 baz puan faiz arttırabilir’ söylemiyle yeniden piyasaları manipüle etmeye başladı. Fed üyelerinin söylemle piyasaları baskılayacağının işaretini bize vermiş oldu. Geçen yıl bu baskılama süreci 6 aydı. Bu yıl başarılı olacaklarını tahmin etmiyorum. Geçen yıl bütün yüzleri göründü. Geçici enflasyon söylemi ile piyasaları baskıladılar. Tam yılı tamamlayınca da bu söylemden vazgeçtiler. Enflasyon fiyatlamasında ons altındaki düşüşlerin kesinlikle alım fırsatı sunacağını ve bu gerilemelerin de kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. 2021 yılında manipüle ettikleri ons altındaki düşüşlerin 2022’de enflasyon fiyatlamasıyla birlikte 2000 dolar seviyelerinin üzerine hızlı ataklar görebileceğimizi düşünüyorum. Kısa vadede negatif görünümünü devam ettirebilir ama orta ve uzun vadede kesinlikle 2000 dolar seviyesinin üzerini beklemeye devam edeceğim. Ben söylemleri inandırıcı bulmadığımı ifade etmek istiyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
gram altın Enflasyon
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