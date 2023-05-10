FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Altın yatırımcısı bu haberi bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

SON DAKİKA | Altın yatırımcısı bu haberi bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

10.05.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon rakamları yayımlandı. Ülkede, Fed’in para politikasına yön verecek enflasyon verisi Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4.9 olarak açıklandı. “ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları ne oldu, kaç TL?” sorusu ise açıklamanın ardından yatırımcıların odağına yerleşti. İşte 10 Mayıs 2023 Çarşamba anlık, canlı, güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları ile son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Altın yatırımcısı bu haberi bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Son dakika… Altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olan ABD enflasyonu açıklandı. Altın, ABD'nin bu yıl resesyona gireceği korkularının artmasıyla geçen hafta kısa 2085 dolara yükselerek kısa süreliğine rekor seviyeyi görmesinin ardından 2000 dolar seviyesinin üzerine oturmuş durumda. ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısından gelen bir miktar güvercin sinyallerin ardından Fed’in faiz artırım döngüsünde potansiyel bir duraklama beklentisi de altın fiyatlarını destekledi.

SON DAKİKA: ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Bu gelişmelerin ardından değerli metal ABD’den gelecek kritik veriyi bekliyordu. ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon yıllık yüzde 4.9 oldu. ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 arttı. Çekirdek göstergelere bakıldığında ise gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Nisan'da aylık olarak yüzde 0,4; yıllık olarak ise yüzde 5,5 arttı.

iStock-182776332

FED’İN HEDEF ENFLASYONUNDAN UZAKTA

ABD'de en son tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1 artışla, yıllık yüzde 5,0 seviyesine kadar gerilemişti. Böylece enflasyon 2021 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Nisan ayında ise enflasyonun bir önceki aya göre bir miktar gerilemesi ancak yine de Fed'in yıllık yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0,4 olacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 5,0 seviyesinde sabit kalacağı yönünde oluşmuştu.

iStock-1456426601

ALTIN FİYATLARININ ABD ENFLASYONUNA İLK TEPKİSİ

Veri sonrası gözler bir kez daha altın fiyatlarına yönelirken ons altın fiyatı 2052 dolardan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 artışla 1.277 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı 1275 lira seviyelerinde güne değer kaybı ile başlarken ABD enflasyonu sonrasında 1285 liradan satışa sunuluyor.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı! 2023 ABD TÜFE kararıABD ENFLASYON VERİSİ SON DAKİKA 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı! 2023 ABD TÜFE kararı
Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladıToplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı
4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik
Anahtar Kelimeler:
Altın abd enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"

'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"

Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Benzin ve motorin için iyi haber! Tahminler değişti

Benzin ve motorin için iyi haber! Tahminler değişti

Bakan Nebati ilk kez açıkladı! 'Erdoğan da bana çok takıldı'

Bakan Nebati ilk kez açıkladı! 'Erdoğan da bana çok takıldı'

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.