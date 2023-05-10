SON DAKİKA | Altın yatırımcısı bu haberi bekliyordu! ABD enflasyon verisi açıklandı… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Son dakika… Altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olan ABD enflasyonu açıklandı. Altın, ABD'nin bu yıl resesyona gireceği korkularının artmasıyla geçen hafta kısa 2085 dolara yükselerek kısa süreliğine rekor seviyeyi görmesinin ardından 2000 dolar seviyesinin üzerine oturmuş durumda. ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısından gelen bir miktar güvercin sinyallerin ardından Fed’in faiz artırım döngüsünde potansiyel bir duraklama beklentisi de altın fiyatlarını destekledi.

SON DAKİKA: ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Bu gelişmelerin ardından değerli metal ABD’den gelecek kritik veriyi bekliyordu. ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon yıllık yüzde 4.9 oldu. ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 arttı. Çekirdek göstergelere bakıldığında ise gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Nisan'da aylık olarak yüzde 0,4; yıllık olarak ise yüzde 5,5 arttı.

FED’İN HEDEF ENFLASYONUNDAN UZAKTA

ABD'de en son tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1 artışla, yıllık yüzde 5,0 seviyesine kadar gerilemişti. Böylece enflasyon 2021 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Nisan ayında ise enflasyonun bir önceki aya göre bir miktar gerilemesi ancak yine de Fed'in yıllık yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0,4 olacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 5,0 seviyesinde sabit kalacağı yönünde oluşmuştu.

ALTIN FİYATLARININ ABD ENFLASYONUNA İLK TEPKİSİ

Veri sonrası gözler bir kez daha altın fiyatlarına yönelirken ons altın fiyatı 2052 dolardan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 artışla 1.277 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı 1275 lira seviyelerinde güne değer kaybı ile başlarken ABD enflasyonu sonrasında 1285 liradan satışa sunuluyor.



