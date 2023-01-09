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Son dakika… Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı! İşte yeni fiyatlar…

09.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan sonra Ankara’da da toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle toplu taşımaya zam önerisini UKOME toplantısında gündeme alarak yeni bir karar aldı. İşte Ankara’daki yeni UKOME kararına göre zamlı toplu taşıma fiyatları…

Son dakika… Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı! İşte yeni fiyatlar…

Ankara’dan gelen habere göre toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara’da ulaşıma zam konusu hakkında açıklama yaptı.

ABB tarafından gerçekleştirilen açıklama “EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 lira iken günümüzde 20.77 liraya yükselmiştir. Maliyet yüzde 1000’den fazla artmıştır. EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon liradır. Toplam bilet geliri ise 120 milyon liradır. Aylık zarar 262 milyon liradır. Bu zarar aylarca vatandaşlarımız için ABB bütçesinden sübvanse edilmiştir. Ancak maliyet yükü ve vergiler günden güne artmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklama şöyle devam etti:

“ABB’nin doğal gaz kullanımı ticari amaçlarla değil, halkın uygun fiyata ulaşımı için yapılmaktadır. Dolayısıyla tarife ve vergilendirmesi de aynı kıstaslara göre gerçekleştirilmelidir. CNG’de kullanılan doğal gaz, tüm Türkiye’de kullanılan doğal gazın binde 28’idir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulmuştur. Bu konu diğer belediyelere göre en büyük CNG’li otobüs filosuna sahip (yüzde 84) belediye olması nedeniyle en fazla Ankara Büyükşehir Belediyesini etkilemektedir."

Şu anda tam bilet 6,5 lira, öğrenci bileti 3,5 lira, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liradır. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle, üzülerek belirtiyoruz ki, tam bilet 9,5 lira, öğrenci bileti 4,75 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlenmiştir.

Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ’a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.”

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım gelir ve giderlerinin açıklandığı açıklamada “Doğal gaz 140.5 Milyon lira, elektrik 65,7 milyon lira, personel 111,2 milyon lira, mazot 26,5 milyon lira, bakım ve onarım 30 Milyon lira, ÖHA ve ÖTA Destekleri 8 milyon lira, kasım ayı toplam gider 382 milyon lira, kasım ayı toplam bilet geliri: 120 milyon lira, aylık zarar 262 milyon liradır” denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Zam UKOME toplu ulaşım

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