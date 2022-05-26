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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor

26.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerini ilgilendiren son dakika haberi geldi. Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükseliş sonrası benzin ve motorin fiyatlarında zam bekleniyor. LPG'ye gelen zamla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına büyük zam bekleniyor. Fiyatlar cuma gününden geçerli olacak. Gelecek zamla birlikte motorin fiyatının 23 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor. Sektör yetkililerinden alınana bilgiye göre; 27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,43 TL, motorine 1,38 TL fiyat artışı yaşanacak.

MOTORİN 23 LİRAYI AŞACAK

Yapılacak yeni zamla birlikte motorinin fiyatı İstanbul'da 22.10 liradan 23.30 lira seviyesine çıkacak.

Son olarak 21 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 160 yorum
MUTLU SONA DOĞRU..
1 cente muhtaç olduğumuz günlere geliyoruz.
hamdolsun
ohhh ohhhh

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