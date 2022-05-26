Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor. Sektör yetkililerinden alınana bilgiye göre; 27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,43 TL, motorine 1,38 TL fiyat artışı yaşanacak.

MOTORİN 23 LİRAYI AŞACAK

Yapılacak yeni zamla birlikte motorinin fiyatı İstanbul'da 22.10 liradan 23.30 lira seviyesine çıkacak.

Son olarak 21 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.



