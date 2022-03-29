Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia! Motorin fiyatı...

Son dakika: Akaryakıta üst üste gelen zamların ardından brent petrol fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle ibre tersine döndü. Buna göre; 30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Petrol fiyatları OPEC+ toplantısına odaklanırken, Çin'de vakaların artışıyla talebin kısıtlanacağına ilişkin beklentilerle düşmeye devam etti. ABD ham petrolü 105 dolar seviyesinde işlem görürken, Brent petrol de 108 dolara geriledi.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalması ile barış umudunun sürmesi etkili oldu. Öte yandan Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin sıfır tolerans politikası izleyerek kapanma tedbirini devreye alması, talebin düşeceği beklentileri ile petrol fiyatlarında savaş nedeniyle oluşan yukarı yönlü baskıyı azalttı.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin gücünü korumasıyla ülke merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadeleye yoğunlaşacağı ve daha agresif bir şekilde para politikalarında sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, bu durum tahvil piyasalarından çıkışları hızlandırdı.

Tüm bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 8,4 düşüşle 106,7 dolara gerilemesinin ardından bugün 108,2 dolar seviyelerinde dengelendi.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrolün varil fiyatının 120 dolardan 108 dolara gerilemesi ile birlikte vatandaşın gözü kulağı motorin ve benzin için yapılacak indirime döndü. NTV'den alınan habere göre, 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

