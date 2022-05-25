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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

25.05.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları için son dakika yeni bir zam haberi daha geldi. Akaryakıt fiyatlarına Brent petrol ve dolar kurundaki yükselişle beraber yeni zam geliyor. Buna göre, LPG'ye 36 kuruş zam bekleniyor. Yeni fiyatlar perşembe gününden itibaren geçerli olacak. İşte son dakika haberinin detayı...

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Brent petroldeki yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Perşembe gününden geçerli olmak üzere LPG'ye 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Son olarak; 21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı.

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OTOGAZA ZAM GELİYOR

26.05.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı.

Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

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EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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