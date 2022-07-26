SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte motorinde yeni fiyatlar

Son dakika haberi... Küresel gelişmeler, dolardaki artış ve brent petroldeki yükselişle birlikte bir hayli artan akaryakıt fiyatlarında sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz ay peş peşe gelen zamlarla cep yakmaya başlayan benzin, motorin ve LGP fiyatları, peş peşe gelen indirimler sonrası bir nebze de olsa vatandaşı rahatlattı.

Bu gece motorine gelen yeni indirimle birlikte vatandaş biraz da olsa rahat nefes aldı.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU?

Dün gelen bilgilere göre motorinde 92 kuruş indirim beklendiği belirtilmişti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 92 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'da motorin fiyatı 24,51 lira oldu. Ankara ve İzmir'de ise motorin litre fiyatı 24,64 TL oldu.



