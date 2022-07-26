Trafiğe çıkan herkesi ilgilendiriyor! Motorinin litre fiyatı 92 kuruş inmişti şimdi sırada benzin fiyatları var...

Son dakika: Motorinin ardından benzin fiyatlarına da indirim geliyor. 26 Temmuz güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22.72 TL'den satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise son indirimden sonra 24.48 TL'ye düştü. Otomobil sahiplerinin beklediği haber geldi.

SON DAKİKA: MOTORİNDEN SONRA BENZİNE DE İNDİRİM GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Güncel olarak İstanbul'un Avrupa yakasında benzin fiyatları 22.72 TL'den satışa sunuluyor. Motorin fiyatları ise 24.48 TL'den satılıyor. Gelen bilgilere göre yarın yani 27 Temmuz Çarşamba sabahı benzin fiyatlarına da indirim gelecek.

LİTRE FİYATI 22.24 TL OLACAK

Buna göre 27 Temmuz Çarşamba günü benzin fiyatlarına 48 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Bu indirimle birlikte bir ara 28 TL bandına çıkan benzinin litre fiyatı 22.24 TL'ye inmiş olacak.



