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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorin ve benzine zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 18:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorin ve benzine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, zam, benzin, benzin zammı,

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
resmen dalga geçiyorlar
geçin dalganızı bakalım
ağam bizlen eyleniyi
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