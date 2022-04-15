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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Petrol fiyatları yükseliyor! Benzin ve motorinin...

15.04.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Akaryakıt fiyatlarında son olarak 12 Nisan Çarşamba günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşmişti. Brent petrol bugün uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki artış 'Akaryakıt fiyatına zam gelecek mi?' sorusunu akıllara getirirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Petrol fiyatları yükseliyor! Benzin ve motorinin...

Son dakika: Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. 15 Nisan Cuma günü brent petrol fiyatı, 111 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi. Akaryakıt grubunda son olarak 12 Nisan Salı günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşmişti.

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GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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