Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Petrol fiyatları yükseliyor! Benzin ve motorinin...

Son dakika: Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. 15 Nisan Cuma günü brent petrol fiyatı, 111 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi. Akaryakıt grubunda son olarak 12 Nisan Salı günü motorinde 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşmişti.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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