Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Petrol fiyatlarında hareketlilik! Akaryakıt fiyatlarında...

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. 19 Nisan salıgünü brent petrol fiyatı, 112 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü 100 dolar seviyesine kadar inen petrol fiyatları Çin'de salgın önlemleri ile ilgili verilen mesajlar ve Libya'daki arzda yaşanan problemlerin sürmesi nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Petroldeki bu hareketlilik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da etkileyecek. Petrol fiyatlarındaki bu değişikliğin benzin ve motorin fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Akaryakıt grubunda son olarak 16 Nisan Cumartesi günü motorinde 1,79 TL artış yaşanmıştı.

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İSTANBUL

16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

