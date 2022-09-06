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  4. SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Tabela yine değişti... Akaryakıta 2 zam 1 indirim: İşte güncel benzin, motorin ve LGP fiyatları

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Tabela yine değişti... Akaryakıta 2 zam 1 indirim: İşte güncel benzin, motorin ve LGP fiyatları

06.09.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına etkisi sürüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü benzin ve motorine yapılan indirim vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatırken fiyatlar bugün yeniden değişti. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorine ve benzine zam gelirken, LPG'ye ise indirim yapıldı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Tabela yine değişti... Akaryakıta 2 zam 1 indirim: İşte güncel benzin, motorin ve LGP fiyatları

Son dakika haberine göre brent petrol ve döviz kurunun sık sık değişmesi, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sık sık indirim ve zamlarla fiyatı değişen akaryakıtta; 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti.

İNDİRİM UZUN SÜRMEDİ

3 gün süren indirimli fiyat sonra sona erdi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş, motorine ise 70 kuruş zam yapıldı. Öte yandan LPG fiyatlarında ise 40 kuruş indirime gidildi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayan zamlı tarifeye göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19.23'e, İzmir'de 19.35'e, Ankara'da 19.37'ye yükseldi.

Motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul'da 25.22'ye, İzmir'de 25.36'ya, Ankara'da ise 25.34'e çıktı.

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

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