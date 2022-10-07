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Son Dakika | Araç sahipleri üzülecek... Akaryakıtta tabela yine değişti! Peş peşe üçüncü zam: İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

07.10.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Vatandaşlar indirim beklerken bugün üçüncü zam geldi. Geçtiğimiz iki günde benzin ve motorin fiyatları art arda yükselmişti. Bugün ise motorinin litre fiyatında yeniden artış yaşandı. Gelen zam mazot fiyatları 27 lira seviyesinin üzerine çıktı. İşte akaryakıt zammı sonrası yeni fiyatları...

Son Dakika | Araç sahipleri üzülecek... Akaryakıtta tabela yine değişti! Peş peşe üçüncü zam: İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

Son dakika haberine göre brent petrol ve dövizdeki hareketlik, akaryakıt fiyatlarını bu gece de etkiledi. Vatandaşlar hafta başında indirim beklerken son iki günde peş peşe zam gelmişti.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Dün ise yine motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş, benzinin litresi 74 kuruş artmıştı.

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BİR ZAM DA BUGÜN GELDİ

Vatandaşlar yeni fiyatlara alışamamışken bir zam da bu gece geldi. Motorinin litre fiyatı cuma gibi itibarıyla 1,53 lira daha yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son zamların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 27 lira 14 kuruş, Ankara'da 27 lira 26 kuruş, İzmir'de ise 27 lira 30 kuruşa yükseldi.

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BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzinde ise fiyatlar değişmedi. Dün gelen zamlardan sonra geçerli olan fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa satılıyor

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Anahtar Kelimeler:
motorin Zam Akaryakıt
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