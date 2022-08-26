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SON DAKİKA | Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Akaryakıt yine zamlandı: Motorinin litresi... (Güncel benzin ve motorin fiyatları)

26.08.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıta peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Brent petrol ve dövizde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını olumsuz etkiledi. Son günlerde benzin ve motorine gelen zamlara bir yenisi eklendi. Motorinde dün uygulanan 95 kuruşluk zammın ardından bu bugün de 87 kuruşluk yeni bir artış daha yaşandı. İşte güncel motorin fiyatları...

SON DAKİKA | Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Akaryakıt yine zamlandı: Motorinin litresi... (Güncel benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika haberine göre brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına etkisi sürüyor... Benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen yukarı yönlü hareketlilikler sonrası son günlerde fiyatlara peş peşe zam gelmişti.

Son olarak motorin fiyatlarına dün yapılan 95 kuruşluk zamla birlikte fiyatlar Türkiye genelinde 26 liranın üzerine çıkmıştı.

İŞTE SON ZAMNDAN SONRA MOTORİN FİYATLARI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmaya başlayan 87 kuruşluk zamla birlikte ise fiyatlar bir kez daha değişti. Motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul'da 26 lira 87 kuruşa, Ankara’da 26 lira 98 kuruşa, İzmir’de ise 26 lira 99 kuruşa yükseldi. Bazı illerde ise 27 lirayı aştı...

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Brent petrol akaryakıt fiyatları
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