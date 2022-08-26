SON DAKİKA | Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Akaryakıt yine zamlandı: Motorinin litresi... (Güncel benzin ve motorin fiyatları)

Son dakika haberine göre brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına etkisi sürüyor... Benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen yukarı yönlü hareketlilikler sonrası son günlerde fiyatlara peş peşe zam gelmişti.

Son olarak motorin fiyatlarına dün yapılan 95 kuruşluk zamla birlikte fiyatlar Türkiye genelinde 26 liranın üzerine çıkmıştı.

İŞTE SON ZAMNDAN SONRA MOTORİN FİYATLARI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmaya başlayan 87 kuruşluk zamla birlikte ise fiyatlar bir kez daha değişti. Motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul'da 26 lira 87 kuruşa, Ankara’da 26 lira 98 kuruşa, İzmir’de ise 26 lira 99 kuruşa yükseldi. Bazı illerde ise 27 lirayı aştı...





