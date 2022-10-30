SON DAKİKA | Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda: Pazartesi gece yarısından sonra... (30 Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı)

Son dakika: Petrol ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri tarafından akaryakıt fiyatlarındaki azalış ve yükseliş yakından takip edilirken yeni bir zam haberi geldi.

BENZİNE ZAM

Son gelen bilgiye göre benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor. Motorine ise şu an zam beklenmiyor.

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.66 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26.40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9,98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.65 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.38 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,24 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,51 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10,25 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,80 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,54 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 9,98 TL

