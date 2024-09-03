SON DAKİKA: Artık her ay değişecek! Yüzde 25 sınırı da kaldırılmıştı: İşte enflasyon sonrası ev sahibi ve kiracılar için Eylül ayı kira artış oranı

Son dakia: 2 sene boyunca yüzde 25 ile sınırlı kalan kira artış oranları 1 Temmuz itibarıyla son bulmuştu. Daha öncesinde olduğu gibi TÜFE'ye göre kira zamlarının yapılmasına karar verildi.Bu kapsamda artık konut kiraları da işyeri kiraları ile aynı oranda zamlanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ağustos’ta aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 oldu.
TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 56,52 olarak açıklamıştı. Temmuz ayı TÜFE rakamları sonrası Ağustos kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 64,91 artış gösterdi.
• Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024
• Örnek rakam: 15.000 TL
• Artış Oranı: % 64,91
• Kira Artış Tutarı: 9.736,5 TL
• Aylık Kira Tutarı: 24.736,5 TL