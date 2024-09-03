FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Artık her ay değişecek! Yüzde 25 sınırı da kaldırılmıştı: İşte enflasyon sonrası ev sahibi ve kiracılar için Eylül ayı kira artış oranı

SON DAKİKA: Artık her ay değişecek! Yüzde 25 sınırı da kaldırılmıştı: İşte enflasyon sonrası ev sahibi ve kiracılar için Eylül ayı kira artış oranı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.09.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… 1 Temmuz itibarıyla kira artışlarında yüzde 25'lik zam oranının kaldırıp TÜFE'ye göre kira artışının yapılmasına karar verilmesiyle vatandaş her ay açıklanan enflasyon oranlarını takip etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ağustos ayının enflasyon oranını açıklamasıyla eylül ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki eylül ayında kira zammı ne kadar olacak? İşte detaylar..

SON DAKİKA: Artık her ay değişecek! Yüzde 25 sınırı da kaldırılmıştı: İşte enflasyon sonrası ev sahibi ve kiracılar için Eylül ayı kira artış oranı

Son dakia: 2 sene boyunca yüzde 25 ile sınırlı kalan kira artış oranları 1 Temmuz itibarıyla son bulmuştu. Daha öncesinde olduğu gibi TÜFE'ye göre kira zamlarının yapılmasına karar verildi.Bu kapsamda artık konut kiraları da işyeri kiraları ile aynı oranda zamlanacak.

Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon rakamları açıklandı!

AĞUSTOS ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ağustos’ta aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 oldu.

EMLAK (40)

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 56,52 olarak açıklamıştı. Temmuz ayı TÜFE rakamları sonrası Ağustos kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 64,91 artış gösterdi.

EYLÜL AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

• Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024
• Örnek rakam: 15.000 TL
• Artış Oranı: % 64,91
• Kira Artış Tutarı: 9.736,5 TL
• Aylık Kira Tutarı: 24.736,5 TL

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kira artış oranı
En Çok Okunan Haberler
Dilruba soruşturması tamamlandı! 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Dilruba soruşturması tamamlandı! 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Akaryakıtta tabela değişiyor (3 Eylül 2024)

Akaryakıtta tabela değişiyor (3 Eylül 2024)

Kıdem tazminatında tüm bildiklerinizi unutturacak o şart

Kıdem tazminatında tüm bildiklerinizi unutturacak o şart

Artık her ay değişecek! İşte yeni zam oranı

Artık her ay değişecek! İşte yeni zam oranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.