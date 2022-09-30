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Son dakika: Asgari ücret 10 bin liraya dayandı! 'Önemli duyum aldık' diyerek duyurdu

30.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret 2023 zammı için milyonlarca kişi meraklı bekleyişini sürdürüyor. ‘Asgari ücret zammı ne kadar olacak?’ sorusu en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken asgari ücretle ilgili tahmin peş peşe geliyor. Asgari ücretin 10 bin liraya çıkacağı haberinin ardından uzman isimler 'önemli duyum aldık' diyerek açıklama yaptılar. İşte asgari ücret zammı için son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Asgari ücret 10 bin liraya dayandı! 'Önemli duyum aldık' diyerek duyurdu

Son dakika haberi… Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret için, “Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız” ifadelerini kullanması sonrasında “Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ekonomist Ali Ağaoğlu asgari ücretin 10 bin liraya çıkabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 10 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) Genç KASİAD Kurulu tarafından organize edilen Kahramanmaraş Ekonomi zirvesi, sona erdi. Zirve kapsamında bir araya gelen uzman isimler, gündemi değerlendirerek yıl sonu tahminlerinde bulundu. Asgari ücrete yönelik konuşan Ekonomist Ali Ağaoğlu, “Asgari ücreti 5 bin 500'den 10 bine çıkaracağız. Neredeyse yüzde 100'e yakın bir artıştan bahsediliyor. Geliri arttırıyorsunuz da nominal geliri arttırıyorsunuz. Aslında harcanabilir geliri artırmanız gerekiyor, bu asgari ücret için de geçerli” dedi.

Genç KASİAD, Dünya Gazetesi ile düzenlediği Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi'nde alanında uzman ekonomistleri iş insanlarıyla buluşturdu.

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'ÖNEMLİ DUYUM ALDIK'

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile ekonomist Ali Ağaoğlu, şans sohbetlerinde değerlendirmelerde bulundu. Güldağ, ekonomiyle ilgili Ankara'da önemli duyumlar aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Gündemden, Ankara'dan çok dinliyoruz. Bir tanesi bu faiz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime faizleri 2 haneden daha düşük bir yerde gitmek istediği yönünde bir talimat verdiği, bu yönde talepleri olduğunu ifade ettiklerini duymuştum. Bir de asgari ücretin 10 bin liraya çıkılacağını duymuştuk. Şimdi dün, cumhurbaşkanından 'Yılsonuna kadar temenni ediyorum faizler inmeye devam edecek, tek haneye ulaşacağız, çift hanenin altına geleceğiz' diye bir açıklama geldi” dedi."

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AĞAOĞLU: HARCANABİLİR GELİRİ ARTIRMANIZ GEREKİYOR

Ekonomist Ali Ağaoğlu ise asgari ücretin artmasının nominal gelirin artması anlamına geldiğini, harcanabilir gelirin artmadan nominal gelirin artmasının bir anlamı olmadığını söyledi. Ağaoğlu, "Asgari ücreti 5 bin 500'den 10 bine çıkaracağız. Neredeyse yüzde 100'e yakın bir artıştan bahsediliyor. Geliri arttırıyorsunuz da nominal geliri arttırıyorsunuz. Aslında harcanabilir geliri artırmanız gerekiyor, bu asgari ücret için de geçerli. 'Harcanabilir gelir dediğiniz de illa nominal geliri, yani ben asgari ücreti yüzde 100 artırarak, nominal geliri arttırarak bu işi sağlamam gerekmiyor. Tam tersine ben bunu sabit tutarken harcanabilir geliri arttırabilme için her bir bireyin masraf kısmını, harcama kısmını aşağıya çekerek de ben bunu yapabilirim. Sonuç olarak asıl olan harcanabilir gelirin artmasıdır. Bunun için maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. '5 bin liradan 10 bin liraya çıktı benim maaşım' dediğiniz zaman mükemmel görünüyor ama benim harcanabilir gelirim eksiye düşüp kredi kullanıyorsam onun hiçbir anlamı yok" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti. (DHA)

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