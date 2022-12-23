Son dakika: Asgari ücret beklentileri karşıladı mı? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den gündem olacak sözler! '8 binin üzerinde...'

Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programına konuk oldu. Asgari ücret beklentileri karşıladı mı? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin merak edilen soruları yanıtlıyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ KARŞILADI MI?

Sendikaların mutlu olmasını beklemek kolay değil. Türk-İş daha önce 7750 küsür bir rakam açıklamıştı. Ona da açlık sınırı diyorlar. Kendileri belirliyorlar o sınırı. Birisi bir şey söylüyor, sonra tekrar ede ede doğruymuş gibi algılanıyor. Yoksulluk sınırı belirlemişler. 25 bin lira. 25 bin lirayı kaç kişi alıyor? Koca konfederasyonda bir kişi yok. Yoksulluk sınırı araştırması nasıl yapılır? Bunu yapmak için yöntem bilmek lazım, araştırma teknikleri bilmek lazım, istatistik bilmek lazım. Çalışma yaptırdım. Sokaktaki insanın beklentisi ile işçilerin meseleye bakışı farklılaşıyor. İşçiler Ankara, İstanbul ve İzmir'de 8 bin liranın üzerinde istediler. Türkiye ortalaması ile daha düşük. Talep edilen rakam 8 bin lira civarındaydı.

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Bütün sendikalarla görüştüm. Bana gelen en önemli şey, dediler ki siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız. İşçi sendikaları dedi. Neden, çünkü bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz. O zaman sendikalar fonksiyonsuz hale gelirler. Türkiye'de ilk kez burada söylüyorum. Sendikalar 8 binin çok üzerine çıkmayın dediler. Sendikalarımızın bu konuda daha pazarlıkçı, aktif olmaları için söylüyorum. Bazı konfederasyonlarımız 10 bin, 13 bin gibi rakamlar söylediler. Açıkladığımız asgari ücret makul bulundu.

