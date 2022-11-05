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  4. Son dakika... Asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro, memur ve emekli maaş zammı… AK Parti’den milyonları heyecanlandıran açıklama: Yeni düzenleme geliyor…

Son dakika... Asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro, memur ve emekli maaş zammı… AK Parti’den milyonları heyecanlandıran açıklama: Yeni düzenleme geliyor…

05.11.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasıyla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir açıklamada bulundu. 2023'ün başında bütün bu konuların hayata geçirildiği bir süreç olacağını söyleyen Akbaşoğlu, “Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Asgari ücret, EYT, sözleşmeliye kadro, memur ve emekli maaş zammı… AK Parti’den milyonları heyecanlandıran açıklama: Yeni düzenleme geliyor…

Son dakika... Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Yaklaşık 4,5 milyon kişi ise emekli olmak için EYT düzenlemesinin Meclis’ten geçmesini bekliyor. Bir yandan da geçici işçi, taşeron ve sözleşmeli personel için de kadro yolunun açılması için gün sayılıyor. Yıl sonuna yaklaştıkça çalışma hayatını düzenleyecek yeni adımlar için Ankara’da yoğun bir mesai harcanıyor. Herkesin gözü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasiler ve ekonomi yönetiminden gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Gündemi meşgul eden konulara ilişkin son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi.

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2022 YIL SONU İTİBARİYLE ATILAN ADIMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hummalı çalışma yürütüldüğünü, bu konuların masaya yatırıldığını ve üzerinde çalışıldığını anlatan Akbaşoğlu, "Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik, getiriyoruz." ifadesini kullandı. EYT ve kadro çalışması konusunda yıl sonuna kadar ardı ardına gelişmelerin yaşanacağını belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Taşerondan 1 milyona yakın insanımızı kadroya geçirdiğimiz dönemde 80-90 bine yakın arkadaşımız kapsam dışında kalmıştı, onlarla ilgili düzenlemeye dönük yaklaşımlar, mevsimlik işçi gibi 10 ay çalışan insanlarımızın 12 aya tamamlanması ve sürekli hale gelebilecek şekilde çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin meselelerinin tamamen çözüme kavuşturulmasına dönük bir takvimimiz söz konusu. Bu yasal düzenlemeleri 2022 yılı sonu itibarıyla hayata geçirmiş olacağız. 2023'ün başında bütün bu meselelerin ardı ardına neticelendiği, hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız."

Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

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“TOPLUMUN BEKLENTİLERİ KARŞILANACAK”

EYT konusunda nasıl bir formül uygulanacağına da değinen Akbaşoğlu, "Bu konuyu enine boyuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başkanlığında bir çalışma heyeti yürütüyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Biraz sabredelim, sonucunu hep beraber sevinçle karşılayalım." dedi.
Akbaşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile istişare halinde olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

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"EYT konusu, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza da sorulmuştu. Kendisi de bu konuların ardı ardına çözümleneceği müjdesini paylaştı. Herkes müsterih olsun, Allah'ın izniyle ne söz verdiysek yerine getirdik, getiriyoruz. Toplumun bütün sorunlarını çözme merci AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bu konuda kimsenin en ufak tereddüdü olmasın. Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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asgari ücret EYT memur ve emekli zammı

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