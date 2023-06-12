SON DAKİKA | Asgari ücret için kritik gün! Bir önceki görüşmelerde masadan kalkan Atalay'dan son açıklama: İşimize gelmeyen bir rakam olursa...

Son dakika: En son 2023 Ocak ayında zamlanan asgari ücrete bir zam daha geliyor. Milyonların merak ettiği rakamın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın saat 14.00'te toplanacak. Taraflar birbirlerine tekliflerini sunacak ve yeni toplantı tarihi belirlenecek. Yüksek enflasyon ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası yeni asgari ücretin ne kadar olacağı hem çalışanlar hem de işverenler tarafından merakla bekleniyor.

"İŞİMİZE GELMEYEN BİR RAKAM OLURSA..."

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret toplantısı öncesinde Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Asgari ücret rakamına ilişkin henüz hükümet kanadının teklifini görmediklerini belirten Atalay, “Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz” ifadelerini kullandı.

"RAKAMA GÖRE TAVRIMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Türk-İş’e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatan Atalay, “Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ocak ayındaki toplantıda istedikleri rakamlara ulaşılmaması nedeniyle görüşmeler sırasında masadan kalkmıştı.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, bin 551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.





