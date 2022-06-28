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Son dakika: Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı: 1625 lira zam cepte!

28.06.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Erdoğan asgari ücrete zam yapılacağını net olarak ifade ederek hafta sonuna kalmadan rakamların vatandaş ile paylaşılacağını belirtti. Milyonlarca çalışan “Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?” sorusunun cevabını merak ederken, 1625 rakamı ortaya çıktı. İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı: 1625 lira zam cepte!

Son dakika haberi: Memur ve emekli maaşları, 3600 ek gösterge derken gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantının ardından kameralar karşısına geçti ve milyonların merakla beklediği asgari ücret kararını kesin olarak açıkladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları…

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KARARI ERDOĞAN DUYURACAK

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği kararları açıkladı! Asgari ücrete ek zam, memur ve emekli maaşları...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği kararları açıkladı! Asgari ücrete ek zam, memur ve emekli maaşları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi talimatını verdiğini ifade ederek asgari ücrette rakamların bu hafta içinde netliğe kavuşup açıklanacağını söyledi. Erdoğan, “Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. Asgari ücret için talimat verdim. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarımıza ve emeklilerimize enflasyon farkını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Şu anda Çalışma Bakanım çalışmayı hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle paylaşma fırsatını bulacağız” diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zammı görüşmek için çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından en çok merak edilen konu ise asgari ücrete ne kadar artış yapılacağı oldu. Vatandaşlar enflasyonun üzerinde bir artış beklerken ekonomistler bu beklentilere de açıklık getirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 'Talimatı verdim' demişti! Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor, tarih belli oldu...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 'Talimatı verdim' demişti! Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor, tarih belli oldu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 37,91 olarak açıklandı. Ekonomistler enflasyon rakamlarında önümüzdeki aylarda yavaş yavaş çözülme yaşayacağını ifade ederken asgari ücrete yapılacak ara zam için şu anki enflasyonu baz alarak yapılacak bir artışın düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Yapılacak zammın yılın sonuna kadar olacak bir dönemi içerdiğinin altını çizen ekonomistler yıllık bazda enflasyonu baz alarak yüzde 14-20 arasında bir artışın söz konusu olduğunu ifade ediyor. Asgari ücrete yapılacak zam içinse ‘prim desteği’ formülünde birleşildi. Bu kapsamda yılsonundaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar kesintilerin tamamının veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması değerlendiriliyor.

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1625 LİRALIK ALAN

2022 yılında çalışanların alacağı asgari ücret tutarında ve bazı vergi uygulamalarında değişikliğe gidilmişti. 2021 yılında 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 yılında yapılan düzenlemeyle 4.253,40 TL’ye çıkarıldı. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi, damga vergisi ve gelir vergisi uygulamalarında da değişikliğe gidildi. Şu anda işveren sadece prim kesintisi bulunuyor. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği en çok konuşulan formül olarak değerlendiriliyor.

2022 yılında çalışanların alacağı asgari ücret tutarında ve bazı vergi uygulamalarında değişikliğe gidilmişti. 2021 yılında 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 yılında yapılan düzenlemeyle 4.253,40 TL’ye çıkarıldı. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi, damga vergisi ve gelir vergisi uygulamalarında da değişikliğe gidildi. 5.004,00 TL brüt asgari ücretin 750,56 TL’si işçiden alınan SGK primi olarak kesiliyor. Bunun yanı sıra işveren de sigorta primi ödemesi yapıyor.

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Brüt ücrete yapılan eklemeler şu şekilde:

● SGK primi işçi payı (Brüt ücret üzerinden %15,5) – 775,62 TL
● İşveren İşsizlik Sigorta Payı (Brüt ücret üzerinden %2) – 100,08 TL

Sonuç olarak işveren için 2022 asgari ücret maliyeti 5.879,70 TL olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücret net rakam üzerinden bakıldığında kamunun elinde 1625 liralık bir alan olduğu ifade ediliyor. Bu durumda asgari ücretin 5 bin 878 liraya yükselebileceği belirtiliyor. İşverenin yükünün belli bir süre üzerinden tamamen alınıp, maliyeti işsizlik sigorta fonundan karşılayarak 5 bin 878 lira zam yapılmasının mümkün olduğu kaydedildi. Hatta Erdoğan’ın devreye girerek bu rakamın 6 bin liraya tamamlanabileceği ihtimali de gündeme geldi.

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“ENFLASYONA ETKİSİ YOK”

Asgari ücrette yapılacak zam oranının devlet tarafından karşılanmasının enflasyonist baskı oluşturup oluşturmayacağı konusuna da açıklık getiren ekonomistler, iç piyasadaki zayıflığa vurgu yaptılar. İhracatın ivmesi ile üretim ve satış yapıldığını belirten ekonomistler, bunun talebi dengeleyici bir rol oynayacağını, dış talepteki daralmanın iç talebin dolduracağını, dolayısıyla enflasyon üzerinde baskı yaratmayacağını dile getirdi.


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