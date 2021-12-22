Son dakika: Asgari ücret kadar vergi muafiyeti yasa teklifi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberine göre, tüm çalışanlardan asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinin alınmamasını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM çalışmalarına 4 Ocak 2022'ye kadar ara verdi.

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