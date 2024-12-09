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  4. Son dakika | Asgari ücret maratonuna saatler kala Bakan Işıkhan rest çekti: 'Asla' diyerek çağrı yaptı

Son dakika | Asgari ücret maratonuna saatler kala Bakan Işıkhan rest çekti: 'Asla' diyerek çağrı yaptı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 11:47
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Son dakika haberi: Asgari ücret maratonu yarın resmen başlıyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan "Aylık artışlarını aşırı kar hırsına ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz" mesajını verdi.

Son dakika | Asgari ücret maratonuna saatler kala Bakan Işıkhan rest çekti: 'Asla' diyerek çağrı yaptı

Son dakika haberi: 2025 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? Doğrudan 7 milyonu etkileyen ancak tüm Türkiye'nin merak ettiği bu sorunun yanıtı yarın kurulacak pazarlık masasıyla ilk kez resmen ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında işçi kesimini TÜRK-İŞ ve işveren kesimini TİSK'in temsil edeceği toplantıda, işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu da yer alacak. Gözler yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

"HÜKÜMETİMİZİN VE BAKANLIKLARIMIZIN BU KONUDAKİ TAVRI NET"

Sektör Buluşmaları / Perakendeciler Sektörü toplantısında konuşan Bakan Işıkhan şunları ifade etti:

"Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsına ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz."

BAKAN BOLAT: ASGARİ ÜCRET ARTACAK DİYE ZAM YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Aynı toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fırsatçılara geçit verilmeyeceği yönünde mesaj verdi. Bolat, bakanlığın denetimler yaptığını vurgulayarak "Asgari ücret artacak diye ’zam yapayım’ şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz. Bakanlık olarak konuya ilişkin denetimler yapıyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.

GÖZLER TÜRK-İŞ'İN TALEBİNDE

Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmazken, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücrette yapılacak artışta 2024'te gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığı yönündeki açıklaması dikkati çekiyor.

İşverenleri temsil eden TİSK ise yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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