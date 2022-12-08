Son dakika... Asgari ücret ne kadar olacak? Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan canlı yayında dikkat çeken sözler... 'Bizim de beklentimiz...'

Son dakika | 2023 yılı asgari ücret rakamının ne kadar olacağı gündemden düşmüyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücretle ilgili son olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

A Haber'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Dolar kurunda yakalanan istikrardan sonra asgari ücretin aşağıdaki TL maliyetlerinin artması ister istemez bizim rekabetçiliğimizi etkileyecek. Dolayısıyla burada bir denge yakalamamız lazım. Bir taraftan çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekiyor, bir taraftan da Türkiye'nin sanayicinin onu ödeyebileceği bir rakamla çıkmamız lazım. Eğer o rakamı çok artırırsak, sanayici bunu ödeyemezse bu sefer işten çıkarmalar başlar. Eğer belirlenecek rakam aşağıda kalırsa, işçinin alım gücü azalırsa o zaman da işçinin motivasyonu düşer.

'DENGEYİ BULMAK DURUMUNDAYIZ'

Dolayısıyla ikisinin arasında bir dengeyi bulmak durumundayız. Onun için şu an müzakerelerde bir tarafta işçi sendikalarının temsilcileri var, bir tarafta işveren sendikalarının temsilcileri var. İkisini de hükümet dinliyor. Bir ortak nokta bulacağız. Bizim de beklentimiz bu ikisinin dengeleneceği bir rakamın çıkması."

