FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika... Asgari ücret ne kadar olacak? Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan canlı yayında dikkat çeken sözler... 'Bizim de beklentimiz...'

Son dakika... Asgari ücret ne kadar olacak? Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan canlı yayında dikkat çeken sözler... 'Bizim de beklentimiz...'

08.12.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı gündemden düşmüyor. Son olarak konuyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "Bir ortak nokta bulacağız. Bizim de beklentimiz dengeli bir rakamın çıkması" diye konuştu.

Son dakika... Asgari ücret ne kadar olacak? Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan canlı yayında dikkat çeken sözler... 'Bizim de beklentimiz...'

Son dakika | 2023 yılı asgari ücret rakamının ne kadar olacağı gündemden düşmüyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücretle ilgili son olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

A Haber'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Dolar kurunda yakalanan istikrardan sonra asgari ücretin aşağıdaki TL maliyetlerinin artması ister istemez bizim rekabetçiliğimizi etkileyecek. Dolayısıyla burada bir denge yakalamamız lazım. Bir taraftan çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekiyor, bir taraftan da Türkiye'nin sanayicinin onu ödeyebileceği bir rakamla çıkmamız lazım. Eğer o rakamı çok artırırsak, sanayici bunu ödeyemezse bu sefer işten çıkarmalar başlar. Eğer belirlenecek rakam aşağıda kalırsa, işçinin alım gücü azalırsa o zaman da işçinin motivasyonu düşer.

Screenshot_4

'DENGEYİ BULMAK DURUMUNDAYIZ'

Dolayısıyla ikisinin arasında bir dengeyi bulmak durumundayız. Onun için şu an müzakerelerde bir tarafta işçi sendikalarının temsilcileri var, bir tarafta işveren sendikalarının temsilcileri var. İkisini de hükümet dinliyor. Bir ortak nokta bulacağız. Bizim de beklentimiz bu ikisinin dengeleneceği bir rakamın çıkması."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?
2023 market poşet fiyatı belli oldu2023 market poşet fiyatı belli oldu
Beklenen gün geldi! Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat... İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladıBeklenen gün geldi! Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat... İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mehmet Muş

En Çok Okunan Haberler

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

Milyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdi

Milyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdi

'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti

'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti

Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?

Türkiye'nin beklediği EYT'de yaş kaç olacak?

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? Benzin ve motorin indirimi...

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? Benzin ve motorin indirimi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.