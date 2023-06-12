SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten asgari ücret mesajı! 'Bayram' sürecini işaret etti, '500 dolar' sorusuna yanıt verdi

Son dakika haberi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını bekliyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Masada rakam konuşulup konuşulmadığına yanıt veren Akkol, asgari ücretin 500 dolar olarak hesaplanacağı iddialarına "Asgari ücreti TL olarak konuşacağız" sözleriyle yanıt verdi.

"OLUMLU BİR TOPLANTI"

Akkol, Bakan Işıkhan'ı ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçerek basın mensuplarına açıklamalar yaptı. O açıklamalardan satır başları:

"Çalışanlar ve işverenlerin perspektifinden gelecekteki konulardan bahsettik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Kendisine ve ekibine hayırlı olsun.

Yarın komisyon toplanıyor. Çok demokratik bir şekilde işleyen çok güzide bir komisyon. Bizler de yarınki çalışmaları bekliyor olacağız. TİSK'in duruşu belli. Kamuoyunda asgari ücretin güncellenmesi beklentisi var. Biz de masaya getireceğiz. TİSK sosyal diyaloğa çok önem veriyor.

BAYRAM TATİLİNİ İŞARET ETTİ!

TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz.

500 DOLAR İDDİALARINDAN SONRA...

Asgari ücreti TL olarak konuşacağız. Enflasyon düşüş trendinde. Ara dönem artış yapılmasında mutabakatız, sadece işçi kesimi değil. Bu masaya olumlu bir hava katıyor.

RAKAM KONUŞULDU MU?

Hızla bu konuyu ülke gündeminden pozitif şekilde çıkaralım. Rakam konuşmadık. Üçlü mutabakat ile karar vereceğiz.