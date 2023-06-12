FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten asgari ücret mesajı! 'Bayram' sürecini işaret etti, '500 dolar' sorusuna yanıt verdi

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten asgari ücret mesajı! 'Bayram' sürecini işaret etti, '500 dolar' sorusuna yanıt verdi

12.06.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Akkol görüşmenin verimli geçtiğine dikkat çekti. 'Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtını beklerken Akkol bayram tatilini işaret etti. Akkol ayrıca asgari ücrette '500 dolar' iddialarına da yanıt verdi.

SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten asgari ücret mesajı! 'Bayram' sürecini işaret etti, '500 dolar' sorusuna yanıt verdi

Son dakika haberi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını bekliyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Masada rakam konuşulup konuşulmadığına yanıt veren Akkol, asgari ücretin 500 dolar olarak hesaplanacağı iddialarına "Asgari ücreti TL olarak konuşacağız" sözleriyle yanıt verdi.

a

"OLUMLU BİR TOPLANTI"

Akkol, Bakan Işıkhan'ı ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçerek basın mensuplarına açıklamalar yaptı. O açıklamalardan satır başları:

"Çalışanlar ve işverenlerin perspektifinden gelecekteki konulardan bahsettik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Kendisine ve ekibine hayırlı olsun.

Yarın komisyon toplanıyor. Çok demokratik bir şekilde işleyen çok güzide bir komisyon. Bizler de yarınki çalışmaları bekliyor olacağız. TİSK'in duruşu belli. Kamuoyunda asgari ücretin güncellenmesi beklentisi var. Biz de masaya getireceğiz. TİSK sosyal diyaloğa çok önem veriyor.

12312

BAYRAM TATİLİNİ İŞARET ETTİ!

TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz.

500 DOLAR İDDİALARINDAN SONRA...

Asgari ücreti TL olarak konuşacağız. Enflasyon düşüş trendinde. Ara dönem artış yapılmasında mutabakatız, sadece işçi kesimi değil. Bu masaya olumlu bir hava katıyor.

b

RAKAM KONUŞULDU MU?

Hızla bu konuyu ülke gündeminden pozitif şekilde çıkaralım. Rakam konuşmadık. Üçlü mutabakat ile karar vereceğiz.

İlginizi Çekebilir

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı saati belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı saati belli oldu

 İşverenler de onu düşünüyor! Destek artacak mı?

İşverenler de onu düşünüyor! Destek artacak mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşverenler de onu düşünüyor! Destek artacak mı?İşverenler de onu düşünüyor! Destek artacak mı?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Tarih belli olduAsgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Tarih belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildiHazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Dövizdeki artışı fırsat bildiler! Artık saatlik değişiyor

Dövizdeki artışı fırsat bildiler! Artık saatlik değişiyor

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.