SON DAKİKA: Bir numaralı gündem asgari ücret zammı ama... İşverenler de onu düşünüyor! Destek artacak mı?

Son dakika haberi... Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammı işverenlerde de ciddi bir külfet oluşturacak. Buradaki dengenin sağlanması açısından devletin işverenlere verdiği desteğin arttırılması gündemde.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret artışıyla birlikte devletin işverene verdiği 400 TL'lik desteğin de yükseltilmesi konusunda görüşleri olduğunu bunun da gerçekleşmesi için iletişim kurulduğunu ifade etti.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un işveren desteğiyle ilgili sözleri şu şekilde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI İŞVEREN DESTEĞİ ARTAR MI?

'İşveren desteğinin artmasını bakanımıza ilettik. İşverenlerin üzerinde büyük bir yük var. Devletimizin işverenlere bu desteği devam ettirmesi ve arttırması konusunda bir düşüncemiz var. Gelir vergisi dilimlerinde güncellemeler yapılabilir. Biz TİSK olarak bu güncellemelere imza atarız...'