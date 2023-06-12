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SON DAKİKA: Bir numaralı gündem asgari ücret zammı ama... İşverenler de onu düşünüyor! Destek artacak mı?

12.06.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor! TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret sürecinde kameralar karşısına geçen ilk isim oldu. Yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Bakan Işıkhan'ı ziyaret eden Akkol hem asgari ücret zammıyla ilgili önemli mesajlar verirken işverene verilen destek için de konuştu.

SON DAKİKA: Bir numaralı gündem asgari ücret zammı ama... İşverenler de onu düşünüyor! Destek artacak mı?

Son dakika haberi... Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammı işverenlerde de ciddi bir külfet oluşturacak. Buradaki dengenin sağlanması açısından devletin işverenlere verdiği desteğin arttırılması gündemde.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret artışıyla birlikte devletin işverene verdiği 400 TL'lik desteğin de yükseltilmesi konusunda görüşleri olduğunu bunun da gerçekleşmesi için iletişim kurulduğunu ifade etti.

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un işveren desteğiyle ilgili sözleri şu şekilde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI İŞVEREN DESTEĞİ ARTAR MI?

'İşveren desteğinin artmasını bakanımıza ilettik. İşverenlerin üzerinde büyük bir yük var. Devletimizin işverenlere bu desteği devam ettirmesi ve arttırması konusunda bir düşüncemiz var. Gelir vergisi dilimlerinde güncellemeler yapılabilir. Biz TİSK olarak bu güncellemelere imza atarız...'

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