SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ne zaman? İşveren ilk hamleyi yapıyor! Asgari ücret zammı için rakamlar masada olacak

Son dakika: 7 milyon çalışanı doğrudan milyonları ise dolaylı olarak etkileyecek asgari ücret Ocak zammı için maraton kız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı tarihi, saati ve görüşmenin detayları ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi günü saat 13.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor. Burada 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.

TİSK İLK RAKAMLARI MASAYA GETİRİYOR

İlk toplantıda vergi konusunda mutabık kalan işçi ve işveren tarafı taleplerini hükümete anlatırken, masada rakam konuşulmadı. Ancak edinilen bilgiye göre ikinci toplantıda işveren kesiminin (TİSK) ilk kez asgari ücret için rakam vereceği öğrenildi.

İŞTE TARAFLARIN TALEPLERİ

İlk toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir” demişti.

İşçi kesimi ilk teklifin işverenden gelmesini bekleyeceklerini açıklamış ve bu oran üzerinden pazarlıkları sürdüreceklerini belirtmişti. İşverenler ise dengeli bir asgari ücret rakamında pazarlık yapılacağının mesajını vermişti.

"TÜİK'İN GEÇİNME ENDEKSLERİ MASADA PAYLAŞILACAKTIR"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Bakan bey özellikle sosyal diyalog vurgusu yaptı. Orada yapılacak çalışmanın tarafların memnuniyetiyle sonuçlanması noktasında bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ifade etti. İlk toplantıda öne çıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafının 4 üyesinin farklı iş kollarında asgari ücretle çalışan işçiler olması öne çıkan en önemli farklılıktı. Beklentilerin dile getirileceği bir toplantı olma ihtimali kuvvetli muhtemel. Özellikle masada TÜİK'in geçinme endeksleri oluyor bu endeksler paylaşılacaktır. 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı gibi veriler de masada olacaktır. O gün artık rakamların gündeme getirileceği gün olma ihtimali yüksek.”

ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM DÖNEMİ

Enflasyon ile mücadelede adımlar peş peşe atılırken, gelecek yıl düşüş eğilimine gireceği belirtiliyor. Bu kapsamda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de ekonomi yönetimi asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacının kaymayacağı mesajını verdi.

NET ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.







