SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Temmuz zammı için ilk rakamlar şekillenecek: Milyonların gözü saat 16.00’ya çevrildi…

Son dakika haberleri… Asgari ücret zammı için ilk adım atılıyor. TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümet yetkilileri yeni asgari ücret zammı rakamını belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya gelecek. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte rakamlarla beraber son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit komisyonunun ilk toplantısı bugün saat 14.00’te yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. 15 kişilik komisyonda taraflardan 5'er temsilci yer alacak.

İşçi tarafı burada talebini iletecekken, işveren tarafıda ellerindeki verileri paylaşacak. Çalışma Bakanlığı'da Mart ayından beri yaptığı saha çalışmalarını aktaracak. 2 ya da 3 saat sürmesi beklenen ilk toplantının ardından tarafların saat 16-17 sularında açıklama yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TİSK, O TARİHİ İŞARET ETTİ

İlk toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü. Akkol görüşmenin ardından ara zam konusunda mutabık olduklarını söyledi. Masada rakam konuşulup konuşulmadığına değinen Akkol, asgari ücretin 500 dolar olarak hesaplanacağı iddialarına, "TL olarak konuşacağız. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bayram tatiline girmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz" dedi.

HÜKÜMETTEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücretle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu 3 kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu 3 kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne kadar hiçbir zaman çalışan, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde aynı yaklaşımı göreceğiz.”

"İŞİMİZE GELMEYEN BİR RAKAM OLURSA..."

Ocak 2023 zam döneminde masadan kalkan TÜRK-İŞ ise Temmuz zam dönemi için de aynı tavrı takınacaklarının altını çizdi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret rakamına ilişkin henüz hükümet kanadının teklifini görmediklerini belirterek, “Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz” ifadelerini kullandı.

Türk-İş’e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatan Atalay, “Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİ RAKAM ÖNE ÇIKTI

Yeni asgari ücret rakamları için enflasyon verileri çok net ancak refah payı ile ne kadar artacağı 5 Temmuz sonrasında kesinlik kazanacak. 5 aylık enflasyon oranı 15,26 olarak açıklanırken 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı için refah payı ile artış oranının yüzde 30 ila 35 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Milyonların ücretine son dokunuşu ise her zam dönemi olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Şu anda brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olan asgari ücret işverene 11.759 lira maliyet olarak yansıyor. Yüzde 30 artış durumunda net asgari ücret 11.058 TL, yüzde 35 artarsa 11.483 TL olacak.

TÜM ÇALIŞANLARA YENİ GELİR

Asgari ücretten 2022 yılından bu yana vergi de alınmıyor. Sadece asgari ücretten değil, tüm maaşlardaki asgari ücret kadar olan kısım da gelir vergisinden muaf tutuluyor. Böylece brüt maaş alanların ücretlerine bir katkı olurken net maaştan anlaşanlarda ise işverene destek sağlanıyor.

Ayrıca Asgari ücretin artırılacak olması tüm özel sektör çalışanlarını da ilgilendiriyor. Yeni taban ücret tüm maaşları da yukarı çekiyor. Böylece tüm çalışanlara Temmuz ayında zam yapılması gündeme geliyor.



