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SON DAKİKA | Asgari ücret ve EYT için milyonların beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük

18.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu duyuran Bakan Bilgin "Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük." diye konuştu.

SON DAKİKA | Asgari ücret ve EYT için milyonların beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde konuştu. Bilgin'in gündeminde EYT ve asgari ücret çalışmalarında gelinen son durum vardı. EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğuna değinen Bilgin, kıdem tazminatıyla ilgili konuşurken ise "Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük" ifadelerini kullandı. Bilgin öte yandan asgari ücrette salı gününe işaret ederek "Çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Asgari ücret sosyal barışın ne önemli olguların birisidir. Salı günü ortak imzalarla uzlaşmaya varılacağına inanıyorum. Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonundan ortak uzlaşı bekliyorum. Çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek.

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EYT'DE SON DURUM

Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.

"KIDEM TAZMİNATI İÇİN NUREDDİN BEY İLE ÇÖZDÜK"

Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi. Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük.

En önemli sosyal politika araçlarımızdan birisi asgari ücrettir."

Ayrıntılar geliyor...

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