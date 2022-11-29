SON DAKİKA | Asgari ücret zam pazarlığı! İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu! Beklenti 10-13 bin TL oldu, işverenin sıcak baktığı rakam ise...

Son dakika: Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor. Milyonların beklediği asgari ücret zammıyla ilgili kritik haber dün akşam saatlerinde geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için taraflar 1 Aralık'ta bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla gerçekleşecek toplantıda asgari ücret pazarlığında takvim belirlenecek. Tüm gözler perşembe günü yapılacak kritik toplantıya çevrilirken, tarafların beklentileri de netleşti. İşte işçi ve işveren kesiminin asgari ücret zammı için pazarlığa başlayacağı rakamlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir." ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 10-13 BİN TL BEKLENTİSİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrette görüşmeler yaklaşırken işçi ve işverenin beklentileri de netleşti. Enflasyonun yüzde 85'e çıkmasıyla alım gücünün düştüğünü belirten vatandaşlar asgari ücretin 10 bin TL olması görüşünde.

İşçi sendikalarının da çantasındaki rakamlar belli oldu. Zam pazarlığında bulunacak sendikalar, 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı planlıyor.

İş dünyası ise 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor.

DİSK, ASGAR ÜCRET TALEBİNİ BU HAFTA AÇIKLAYACAK: EN AZ 13 BİN TL...

Tespit Komisyonu’nda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise aralık ayının ilk günlerinde resmi talebini açıklayacak. Başkan Arzu Çerkezoğlu, “İki asgari ücretlinin çalıştığı eve en azından yoksulluk sınırına denk bir maaş girmeli” diyor. DİSK’in açıkladığı yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 lira. Buradan hareketle en az 13 bin TL talep edilmesi bekleniyor.

TESK: "10 BİN LİRADAN AZ OLMAMALI"

Türkiye Esnaf ve Sanaatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise “Asgari ücretteki zam bütün personele yansıyacak. Vergi indirimi şart. Zam enflasyonun üstünde olmalı” diyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 9 BİN TL İDDİASI

Öte yandan asgari ücret zammıyla ilgili son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Deniz Gürel, rakam verdi.

TV 100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gürel, "Ben sayın Çalışma Bakanı'nın mevcut parametreleri değerlendirdikten sonra 8 bin 250 TL ile 8 bin 500 TL arası bir teklifle geleceğini ancak Sayın Cumhurbaşkanının takdiriyle asgari ücretin 9 bin TL olacağı iddiasındayım." diye konuştu.





