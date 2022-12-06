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SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için ilk kez bu mesaj geldi! Bakan Bilgin'den saatler kala dikkat çeken sözler: Ortalamayı yukarı taşıyan...

06.12.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret haberi: Milyonların merakla beklediğ asgari ücret zammına ilişkin gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor... Aralık ayına girilmesiyle birlikte heyecan daha da artarken yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yarın yapılacak toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında asgari ücretle son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, ortalamayı yukarıya taşıyan bir asgari ücret politikası izlediklerini bildirdi.

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için ilk kez bu mesaj geldi! Bakan Bilgin'den saatler kala dikkat çeken sözler: Ortalamayı yukarı taşıyan...

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı öncesi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümet-işçi-işveren mutabakatına işaret ederken, Bakan Bilgin ise, "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izliyoruz" mesajını verdi. Peki, 2023'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücretle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük" Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

TİSK Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA: ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yarın gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine işaret ederek, "Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

"ORTALAMAYI YUKARI TAŞIYAN ASGARİ ÜCRET POLİTİKASI İZLİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı yarın yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, yakınki toplantı teknik müzakere toplantısı olup basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Yeni asgari ücretin ise Aralık ayının son haftasına kadar belirleneceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin

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