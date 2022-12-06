FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Erdoğan'dan 'asgari ücrette işbirliği' sözleri! Şubat ayını işaret etti... "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Son dakika | Erdoğan'dan 'asgari ücrette işbirliği' sözleri! Şubat ayını işaret etti... "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

06.12.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" dedi. "Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını" vurgulayan Erdoğan, dün açıklanan enflasyon verilerine değinerek "İyileşme şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir" dedi.

Son dakika | Erdoğan'dan 'asgari ücrette işbirliği' sözleri! Şubat ayını işaret etti... "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Son dakika haberi: Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Asgari ücret hakkında Erdoğan, "İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" diye konuştu. Erdoğan ayrıca terörle mücadele konusuna da değinerek "Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve alacağız" dedi.

1

SON DAKİKA: ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' MESAJI: MASADA BU KONULAR VAR

Erdoğan, milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için görüşmeler başlamadan önce konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. İşçi ve işverenlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" ifadelerini kullandı. Erdoğan çalışma hayatında çözülecek sorun olmadığını vurgularken ayrıca "Asgari ücret gibi konularda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var, onları da süratle bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMA HAYATINDA ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUN YOK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • TİSK yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Geçmişte sıkıntılar yaşamış bir ülkeyiz. Ülkemize ağır maliyetler olmuştur. İktidara geldiğimiz günden beri çalışma hayatında adaleti elden bırakmayarak orta yolu bırakmaya gayret gösterdik. İşverenlerimiz de çalışanlarımız gibi bu durumu en yakın şahididir.

  • İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık. TİSK sadece açıklama yapan bir kurum olmaktan çıkmıştır. Çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını gördük, yaşadık.

2 (2)

  • Dikkat çekmek istediğim husus Türkiye'nin son 10 yılda siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Bu süreçte elbette bedeller ödedik. En basitinden dünya milli gelir sıralamasında bugün bulundurduğumuz yerin iki kat üstüne ulaşacakken bira daha sabretmek durumunda kaldık.

ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ! "DAHA MAKUL BİR YERE GELECEK"

  • Dün açıklanan enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşından sonra, şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir.

  • 2018 Ağustos'unda ülkemiz 'ekonomiyi yok etme' tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı.

"TERÖRÜ SURİYE'NİN KUZEYİNDE BİTİRİYORUZ"

  • Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil, kaynağında bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve alacağız.

  • Güney sınırları terör örgütleriyle kuşatılan, AB'den tamamen siyasi sebeplerle dışlanan, Batı'nın örtülü teknoloji ambargosuna maruz bırakılan, Doğu'sunda ve Kuzey'inde fiili savaşlar yaşanan, Akdeniz ve Ege'de suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir.

ASGARİ ÜCRETTE 'FEDAKARLIK' VURGUSU

  • İşverenlerimizden ülkemizin bu tarihi dönüm noktasında daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum ve cari fazlayla büyümemizi daha fazla artırmayı hedefliyoruz.

  • Asgari ücret gibi konularda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularıımz var, onları da süratle bitireceğiz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zamEnflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam
Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleştiKasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti
Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacakAsgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu bu sabah...

İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu bu sabah...

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam

Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ’ten flaş hamle!

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ’ten flaş hamle!

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Bilmece gibi olay! Dört küçük kardeşi var ama en küçük kendisi

Bilmece gibi olay! Dört küçük kardeşi var ama en küçük kendisi

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.