Son dakika | Erdoğan'dan 'asgari ücrette işbirliği' sözleri! Şubat ayını işaret etti... "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Son dakika haberi: Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Asgari ücret hakkında Erdoğan, "İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" diye konuştu. Erdoğan ayrıca terörle mücadele konusuna da değinerek "Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve alacağız" dedi.
Erdoğan, milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için görüşmeler başlamadan önce konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. İşçi ve işverenlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücret ve vergi dilimi gibi pek çok konuda işverenlerimizle işbirliği yaptık" ifadelerini kullandı. Erdoğan çalışma hayatında çözülecek sorun olmadığını vurgularken ayrıca "Asgari ücret gibi konularda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var, onları da süratle bitireceğiz" şeklinde konuştu.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
TİSK yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Geçmişte sıkıntılar yaşamış bir ülkeyiz. Ülkemize ağır maliyetler olmuştur. İktidara geldiğimiz günden beri çalışma hayatında adaleti elden bırakmayarak orta yolu bırakmaya gayret gösterdik. İşverenlerimiz de çalışanlarımız gibi bu durumu en yakın şahididir.
Dün açıklanan enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşından sonra, şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir.
Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil, kaynağında bitiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda gereken tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve alacağız.
İşverenlerimizden ülkemizin bu tarihi dönüm noktasında daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum ve cari fazlayla büyümemizi daha fazla artırmayı hedefliyoruz.